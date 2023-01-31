'Çelişkiler İttifakı'ndan adaylık hakkında yeni açıklama: Bir aksilik olmazsa...

Bir türlü adaylarını seçemeyen ve sosyal medya mecralarında Millet İttifakı değil de 'Çelişkiler İttifakı' olarak adlandırılan 6'lı masa ortaklarının çelişkili açıklamaları bitmek bilmiyor.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, katıldığı televizyon programında Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın adayı olacağını belirterek, "Bu ittifakın ana gövdesini CHP oluşturdu. Masadaki her siyasi parti bu birlikteliğe aynı oranda güç kattı. Önemli olan siyasi partilerin güçleri değil, bu birlikteliğin kendisidir. Diğer siyasi partilerin genel başkanları ve tabanları da Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda bir fikre sahiptir. Büyük bir aksilik olmadığı sürece genel başkanımız 13 Şubat'ta Millet İttifakı'nın adayı olarak açıklanacak." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDA ÇELİŞKİLİ İFADELER

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün katıldığı bir canlı yayın programında 6'lı masanın ortak cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat'ta açıklanacağını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"6 lider 13 Şubat'ta bulaşacağız. Artık 13 Şubat mı olur, yoksa 13 Şubat'ta karar alacağız, bu tarihin açıklanması için belli bir tarih mi olur? Büyük bir olasılıkla 13 Şubat'ta bir karar alacağız. Diyelim ki cumhurbaşkanı adayımız 13'ünde değil de, 23'üncüde kamuoyuna bir şekliyle ne yapacağını ortak mutabakat metniyle birlikte açıklayacak"