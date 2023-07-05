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Politika

Cemal Enginyurt, İmamoğlu'nu topa tuttu: Erdoğan kazanırsa bir daha ayağa kalkamayız

Demokrat Partili (DP) Cemal Enginyurt, Kılıçdaroğlu'na karşı değişim savaşı başlatan İmamoğlu'na tepki göstererek, 'Değişim deyip Kılıçdaroğlu'nun üzerine yürüyeceğinize hizmetlerinizle halka umut verin. Recep Tayyip Erdoğan Ankara ve İstanbul'u kazanırsa bir daha durduramazsınız, bir daha ayağa kalkamayız.' dedi.

5 Temmuz 2023 Çarşamba 20:43 - Güncelleme:
Cemal Enginyurt, İmamoğlu'nu topa tuttu: Erdoğan kazanırsa bir daha ayağa kalkamayız
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Türkiye, 28 Mayıs'ta ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında 12'nci kez seçim kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine partisinden ve seçmenlerden yöneltilen 'istifa' çağrılarına kulak tıkadı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na karşı 'topyekün değişim' diyerek isyan bayrağını açtı.

İmamoğlu'nun bu çağrılarını da umursamayan CHP lideri, "Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez. Kimse CHP Genel Başkanlığını altın tabakta sunmaz." diyerek İmamoğlu'na 'otur oturduğun yerde' mesajı verdi. İmamoğlu ise geride kalan gün yayınladığı manifestoyla 'değişim' çağrısını fiili bir hareket haline getirdi.

DP'li Cemal Enginyurt'tan İmamoğlu'na salvolar: Bak böyle yaparsan Erdoğan'ı bir daha hiç durduramayız

Yaşananlara ilişkin Tele 1 canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan CHP listelerinden milletvekili seçilen Demokrat Partili (DP) Cemal Enginyurt, Kılıçdaroğlu'na karşı koltuk savaşı başlatan Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi.

"Değişim deyip Kılıçdaroğlu'nun üzerine yürüyeceğinize hizmetlerinizle halka umut verin" diyen Enginyurt, "Recep Tayyip Erdoğan Ankara ve İstanbul'u kazanırsa bir daha durduramazsınız, bir daha ayağa kalkamayız" diye konuştu.

"BİR DAHA AYAĞA KALKAMAYIZ"

Enginyurt konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"'Değişim değişim' deyip; heyetler, azalar oluşturup Kılıçdaroğlu'nun üzerine yürüyeceğinize adaylığınızı bugünden ilan edin çalışmalarınızı başlatın. Hizmetleriniz üzerinden halka umut verin yeniden seçilin genel başkan mı oluyorsunuz, cumhurbaşkanı mı oluyorsunuz? Allah yolunuzu açık etsin. CHP'de değişim isteyenler bu ne diyor olabilir ben partinize karışmıyorum. Ben Recep Tayyip Erdoğan kazanamasın istiyorum. Ankara, İstanbul'u kazanırsa bir daha durduramazsınız bir daha susturamazsınız ayağa kalkamayız diyorum."

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