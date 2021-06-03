İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Haziran 2021 Perşembe / 22 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3672
  • EURO
    10,234
  • ALTIN
    502.297
  • BIST100
    1459.57
Politika

Çember daralıyor! Türkiye'den Irak'a teklif

Terör örgütü PKK'nın terör yuvası Mahmur için çember daralıyor. Başkan Erdoğan'ın “BM temizlemezse biz temizleriz” dediği ve 1998'de kurulan kamp konusunda önce Irak merkezi ve Erbil yönetiminin harekete geçmesi istenecek.

03 Haziran 2021 Perşembe 08:05 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 08:35
ABONE OL

Terör örgütü PKK'nın insan kaynağı olarak kullandığı Kuzey Irak'ta BM gözetimindeki Mahmur Kampı için çember daralıyor. Başkan Erdoğan önceki gün katıldığı bir programda "Mahmur meselesini de en az Kandil kadar önemsiyoruz. BM temizlemezse biz temizleriz" ifadesini kullanmıştı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre Türkiye, Kandil-Mahmur-Sincar hattına bir bütün olarak bakıyor. Teröristler Mahmur'dan Kandil ve Sincar'a kolay geçişkenlik sağlıyor.

LOJİSTİK BİR ÜS

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye öncelikle, Irak Merkezi hükümeti ve Irak Bölgesel Hükümeti'nin devreye girmesini istiyor. Irak hükümeti kendi topraklarında oluşan asayiş sorunlarına doğrudan müdahale edebilir. Türkiye, bu anlamda her türlü desteği verebileceğini dile getirmişti. Tüm bu diplomatik girişimlerden sonuç çıkmazsa, doğrudan kendisi müdahale etmeyi bizzat Cumhurbaşkanı deklare etmiş oldu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.