Mutlak butlan tepkisi olarak CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, siyasi geleceğini Özgür Özel'le şekillendireceğini belirtti.

"Özel ile istifa etmeden önce konuştuk. 'Senin kararın' dedi. İstifadan sonra, 'Bunlar hak ediyor' dedi" ifadelerini kullanan Tugay, "Yeni parti kurulacak ve orada olacağım. Özgür Özel dışında hiçbir grupla hareket etmem. Özel CHP'nin başına dönene kadar istifam kesin" diye konuştu. Tugay, AK Parti'ye geçmesinin söz konusu olmadığını da söyledi.

Cemil Tugay istifa kararı aldı