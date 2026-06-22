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Politika

Cemil Tugay ifşa etti: Yeni parti kurulacak, orada olacağım

CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Özel ve ekibinin sürekli inkar ettiği yeni parti çalışmasını ifşa etti. Tugay “Yeni parti kurulacak ve ben orada olacağım. Özgür Özel'in kuracağı parti dışında başka bir partiye gitmem.” dedi

HABER MERKEZİ22 Haziran 2026 Pazartesi 07:54 - Güncelleme:
Cemil Tugay ifşa etti: Yeni parti kurulacak, orada olacağım
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Mutlak butlan tepkisi olarak CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, siyasi geleceğini Özgür Özel'le şekillendireceğini belirtti.

"Özel ile istifa etmeden önce konuştuk. 'Senin kararın' dedi. İstifadan sonra, 'Bunlar hak ediyor' dedi" ifadelerini kullanan Tugay, "Yeni parti kurulacak ve orada olacağım. Özgür Özel dışında hiçbir grupla hareket etmem. Özel CHP'nin başına dönene kadar istifam kesin" diye konuştu. Tugay, AK Parti'ye geçmesinin söz konusu olmadığını da söyledi.

Cemil Tugay istifa kararı aldı

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