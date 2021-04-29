Cenevre'deki Kıbrıs konferansının son günü

AA 29 Nisan 2021 Perşembe 11:39 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 11:39

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın son gün oturumu başladı.

Konferansın üçüncü günü toplantıları TSİ 11.10'da başladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in başkanlık ettiği konferansın tek oturumda tamamlanması bekleniyor.

BM Cenevre Ofisi'ndeki gayriresmi Kıbrıs konferansına, Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab heyet başkanları olarak katılıyor.

Öte yandan, BM Cenevre Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, konferansın sona ermesinin ardından basın toplantı düzenleneceği belirtildi.

Basın toplantısının öğle saatlerinde gerçekleşmesi beklenirken, toplantıya kimlerin katılacağı ise henüz netlik kazanmadı.

5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans, 27 Nisan'da başlamıştı.