İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Eylül 2023 Pazar / 18 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,709
  • EURO
    28,8612
  • ALTIN
    1665.01
  • BIST100
    8056.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Çerçioğlu yine şaşırtmadı! Kaçak villayı kılıfına uydurup yasal yaptı
Politika

Çerçioğlu yine şaşırtmadı! Kaçak villayı kılıfına uydurup yasal yaptı

Kılıçdaroğlu'nun 4 gün önce 'Türkiye'ye örnek birisi' diyerek yeniden adaylığını açıkladığı Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 'Bu kadarına da pes' dedirten bir skandala daha imza attı. CHP'li belediye başkanı 2014'te birinci sınıf tarım arazisine inşa ettirdiği ve eşinin üzerine kayıtlı kaçak villayı yıkımdan kurtarmak için yasal kılıflar çıkardı. Çerçioğlu'nun, bir önceki dönem CHP'li olan Koçarlı belediyesi meclisinden arazinin tarla statüsünü 'köy yerleşik alan' olarak değiştirterek villayı yasal hale getirdiği ortaya çıktı.

Sabah3 Eylül 2023 Pazar 09:58 - Güncelleme:
Çerçioğlu yine şaşırtmadı! Kaçak villayı kılıfına uydurup yasal yaptı
ABONE OL

Aydın'da skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'ın Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi Karapınar mevkiinde, yapılaşmanın yasak olduğu birinci sınıf tarım arazisine, havuzlu kaçak villa yaptırmıştı.

Çerçioğlu'nun eşinin üzerine kayıtlı 10 bin 300 metrekare tarım arazisi içinde izin alınmadan yaptırılan 900 metrekarelik kaçak villanın yanı sıra 300 metrekarelik yüzme havuzu bulunuyor.

Sadece 75 metrekare çiftlik evi yapma izni olan, geri kalan 10 bin 225 metrekare alanın tarımsal özelliğinin korunması şartı bulunan araziye yapılan villa büyük tepki çekmişti.

YIKIM KARARI VERİLMİŞTİ

Tarım arazisinin sahibi Ercan Çerçioğlu'nun 8 Ekim 2013'te Aydın İl Özel İdaresi'ne başvurarak bağ evi ve depo yapmak üzere istediği izin, gerekli incelemeler sonucunda sadece 75 metrekarelik bir bina yapılması şartıyla verilmiş. Ancak söz konusu alan üzerine havuzlu villa yapıldı.

Daha sonra yapılan kontrollerde verilen izne aykırı davranıldığı için Aydın Valiliği tarafından kaçak yapıyla ilgili yıkım kararı verildi. Karar, o dönemde CHP'li olan Koçarlı Belediyesi'ne bildirildi. Ancak ne villa, ne de villa yapılmadan önce orada bulunan ahır için verilen yıkım kararı uygulanmadı.

BELEDİYESİ MECLİSİNDE KAÇAK VİLLAYI YASAL HALE GETİRDİ

Özlem Çerçioğlu'nun bir önceki dönem CHP'li olan Koçarlı Belediyesi üzerinden çevredeki köye yaklaşık 1 kilometre uzakta olan villasını, köy yerleşik alanı olarak meclis kararı ile değiştirerek yasal hale getirdiği ortaya çıktı. Daha sonra Koçarlı Belediyesi'nin meclis kararının Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gönderilerek onaylandığı öğrenildi. Görevi kaçak yapılarla mücadele etmek olan Başkan Çerçioğlu'nun kendi kaçak villasını meclis kararıyla yasal hale getirmesi büyük tepki çekti.

  • Özlem Çerçioğlu
  • Belediye Başkanı
  • Aydın
  • Koçarlı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.