Aydın'da skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'ın Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi Karapınar mevkiinde, yapılaşmanın yasak olduğu birinci sınıf tarım arazisine, havuzlu kaçak villa yaptırmıştı.

Çerçioğlu'nun eşinin üzerine kayıtlı 10 bin 300 metrekare tarım arazisi içinde izin alınmadan yaptırılan 900 metrekarelik kaçak villanın yanı sıra 300 metrekarelik yüzme havuzu bulunuyor.

Sadece 75 metrekare çiftlik evi yapma izni olan, geri kalan 10 bin 225 metrekare alanın tarımsal özelliğinin korunması şartı bulunan araziye yapılan villa büyük tepki çekmişti.

YIKIM KARARI VERİLMİŞTİ



Tarım arazisinin sahibi Ercan Çerçioğlu'nun 8 Ekim 2013'te Aydın İl Özel İdaresi'ne başvurarak bağ evi ve depo yapmak üzere istediği izin, gerekli incelemeler sonucunda sadece 75 metrekarelik bir bina yapılması şartıyla verilmiş. Ancak söz konusu alan üzerine havuzlu villa yapıldı.

Daha sonra yapılan kontrollerde verilen izne aykırı davranıldığı için Aydın Valiliği tarafından kaçak yapıyla ilgili yıkım kararı verildi. Karar, o dönemde CHP'li olan Koçarlı Belediyesi'ne bildirildi. Ancak ne villa, ne de villa yapılmadan önce orada bulunan ahır için verilen yıkım kararı uygulanmadı.

BELEDİYESİ MECLİSİNDE KAÇAK VİLLAYI YASAL HALE GETİRDİ



Özlem Çerçioğlu'nun bir önceki dönem CHP'li olan Koçarlı Belediyesi üzerinden çevredeki köye yaklaşık 1 kilometre uzakta olan villasını, köy yerleşik alanı olarak meclis kararı ile değiştirerek yasal hale getirdiği ortaya çıktı. Daha sonra Koçarlı Belediyesi'nin meclis kararının Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gönderilerek onaylandığı öğrenildi. Görevi kaçak yapılarla mücadele etmek olan Başkan Çerçioğlu'nun kendi kaçak villasını meclis kararıyla yasal hale getirmesi büyük tepki çekti.