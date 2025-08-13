İSTANBUL 29°C / 23°C
  Çerçioğlu'na nefret kustu! Yılmaz Özdil'den geri vites: CHP'li başkanları elbette överim
Politika

Çerçioğlu'na nefret kustu! Yılmaz Özdil'den geri vites: CHP'li başkanları elbette överim

Yandaş gazeteci Yılmaz Özdil'in geçmişte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu. Çerçioğlu için katıldığı bir programda, 'Ben Ege çocuğuyum, gidiyorum Aydın'ın şekli değişti. Harika bir şehir oldu. İlçeleri ile beraber. Şahane bir kadın belediye başkanı var 'Topuklu Efe'' diyen Özdil söylem değiştirerek, 'CHP'siz Tokyo terlik bile olamaz' ifadelerini kullandı. Geçmişte söyledikleri hatırlatılınca ise Özdil, 'CHP'li başkanları elbette överim' cevabını verdi.

13 Ağustos 2025 Çarşamba 21:41
Çerçioğlu'na nefret kustu! Yılmaz Özdil'den geri vites: CHP'li başkanları elbette överim
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çercioğlu'nun AK Parti'ye katılacağı iddiaları siyaset gündemini hareketlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'na yaptığı açıklamada, "Yarın partimize katılımlar olacak. Yolumuza güçlenerek devam edeceğiz. 1 milyonu aşkın üye sayımızla ülkemizin yanı sıra dünyanın da en geniş tabanlı gençlik hareketlerinden biriyiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar ise Çercioğlu'nun AK Parti'ye katıldığı iddialarına doğrudan cevap vermezken, çeşitli partilerden yeni katılımlar olacağını ifade etti.

Söz konusu gelişme sonrası başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere Çercioğlu CHP'li isimlerin hedefi haline geldi. Hakaretlere maruz kalan Çerçioğlu, CHP yandaşları tarafından da hedef gösterildi.

"CHP'Lİ BAŞKANLARI ELBETTE ÖVERİM"

Yandaş gazeteci Özdil, geçtiğimi aylarda 'Topuklu Efe' dediği çalışmalarından dolayı övdüğü Çerçioğlu'nun CHP'den istifa etme kararı sonrası söylem değiştirdi. Katıldığı bir canlı yayında Özdil, Çerçioğlu için, "Ben Ege çocuğuyum, gidiyorum Aydın'ın şekli değişti. Harika bir şehir oldu. İlçeleri ile beraber. Şahane bir kadın belediye başkanı var 'Topuklu Efe'" ifadelerini kullanmıştı.

"CHP'siz Tokyo terlik bile olamaz" diyen Özdil'e geçmiş söylemleri hatırlatılınca; yanıtı, "CHP'li başkanları elbette överim" oldu.

