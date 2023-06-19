Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre'yi ziyaret etti

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da temaslarda bulunan Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi'nde Töre ile bir araya geldi.

Yılmaz ve Töre'nin ikili görüşmesinin ardından Türkiye ve KKTC heyetleri, Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu'nda ortak toplantı yaptı.

Heyetler arası görüşmeye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, 27. Dönem Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ile MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve iki ülkeden uzmanlar katıldı.