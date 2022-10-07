Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'dan muhalefete leylek benzetmesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programları çerçevesinde Sivas'ta basın mensupları ile bir araya geldi. Bakanlık olarak Sivas'taki yatırımlarının genel bir değerlendirmesini yapan Kurum, ilk Sivas ziyaretini anımsatarak, "Sivas'a yaptığımız ilk ziyaretimizden söz etmek isterim. 2019 yılında soğuk bir kış gününde buraya gelmiştik. O gün Valimizle, Belediye Başkanımızla Sivas'ı, Sivas'ın geleceğini istişare etmiştik. Sivas'a kurulacak ikinci üniversitemiz olan Bilim ve Teknoloji Üniversitemize 400 dönümlük yer tahsisimizi ve imar plan çalışmalarımızı gerçekleştirmiştik. Bugün hamdolsun üniversitemiz eğitim-öğretim hayatına başladı. Yüzlerce gencimizin bu müstesna eğitim yuvamızda geleceğe hazırlanmaları, hasbelkader buranın kurulmasında emeği olan bizlere büyük mutluluk veriyor, gurur veriyor" diye konuştu.

SİVAS'A 13 MİLYAR 233 MİLYONLUK YATIRIM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak Sivas'a 13 milyar 233 milyonluk yatırım yaptıklarını hatırlatan Bakan Kurum, "Sivas'ımıza bugüne kadar çevre ve şehircilik alanında toplam 13 milyar 233 milyon liralık yatırım kazandırdık. TOKİ Başkanlığımızca Zara ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde millet bahçemizin ve Merkez Yenimahalle'de 427 konutumuzun; İller Bankamız eliyle Merkez'de Haralar Bölgesi Geleneksel Sporlar ve Eko Turizm Vadisi'nin, güneş enerjisi santralinin ve Hamidiye Kültür Parkı'nda 11 tescilli yapının restorasyon çalışmasının, Güneykaya'da Kargın Mahallesi'nde 300 metre içme ve kullanma suyu deposunun ve Şarkışla'da yol düzenlemelerini tamamladık, açılışa hazır hale getirdik. Yine TOKİ'mizle Akıncılar'da 276 konut, 3 dükkanlı ticaret merkezi ve camimizin de yapımına başladık. Sivas'a toplam yatırım değeri 3,3 milyar lira yaklaşık 9200 konut, 17 ticaret merkezi ile beraber; okullar, 25 bin seyirci kapasiteli stadyum olmak üzere onlarca sosyal ve kültürel tesis kazandırdık. Şu anda da sahada toplam yatırım değeri 1,1 milyar lira olan 2,725 konut, 6 ticaret merkezi, 5 cami, hükümet konağı ve sosyal tesisin de yapımına tüm hızımızla devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

746 KONUT, ARALIK AYINDA HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK

Bakan Kurum, Sivas'ta yapımı son aşamaya gelen 746 konutu aralık ayı içerisinde hak sahiplerine teslim edeceklerini belirterek, "Koyulhisar'da 370 konutumuzun yapımında sona geldik. Yıldızeli'nde 154 konutumuzun yapımına devam ediyoruz. Yıl bitmeden teslim edeceğiz. Merkez Yenimahalle'de 2. Etap'ta 427 konutumuzda son aşamaya geldik, hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmeye hazırlanıyoruz. Merkez Yenimahalle'de 3. Etap'ta 746 konutumuzun yapımında da son aşamadayız. İnşallah burayı da aralık ayında teslim edeceğiz. Ayrıca Zara'da 642 konutun yapımında da sona geldik. Önümüzdeki aylarda teslimlere başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

2 BİN 506 YENİ KONUT

Bakan Kurum, 250 bin konutluk Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi çerçevesinde Sivas'a toplam 2 bin 506 yeni yuva kazandıracaklarını ifade edip, "Gürün'de 203, Divriği'de 170, Doğanşar'da 67, Gemerek 2. Etap'ta 197, Gemerek Sızır'da 111, Hafik'te 110, İmranlı'da 157, Kangal'da 175, Merkez'de 400, Yıldızeli'nde 206, Şarkışla'da 200, Şarkışla Gürçayır'da 100, Altınyayla'da 150 ve Zara'da 260 konut inşa edeceğiz. 3 bin 700 adet konutluk arsamız hazır. İnşallah bu sayıyı artıracağız. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

SİVAS'TA 2,2 MİLYON METREKARELİK 7 MİLLET BAHÇESİ

Bakan Kurum, Sivas'ta 2,2 milyon metrekarelik 7 millet bahçesi projeleri bulunduğunu hatırlatarak, "Sivas'ta toplam büyüklüğü 2,2 milyon metre büyüklüğünde 7 millet bahçesi projemiz var. Sivas Eski Stat yerinde Millet Bahçesi, Kadıburhanettin Millet Bahçesi'ni vatandaşlarımıza armağan ettik. Yine Şarkışla Millet Bahçesi'nin 1. Etabı'nın yapımını tamamladık. Koyulhisar'da Eğriçimen Millet Bahçesi'nin yapımına devam ediyoruz. Seyfebeli Millet Bahçesi ile Merkez'de Yüceyurt Millet Bahçesi'nin de projelendirme çalışmaları devam ediyor. En kısa sürede yapımına başlayacağız. Zara Kızılırmak Millet Bahçesi'ni ise açılışa hazır hale getirdik. İnşallah en kısa zamanda açılışını gerçekleştirerek vatandaşımızın hizmetine sunacağız" şeklinde konuştu.

"SİVAS'IN HARCI KUVVETLİDİR"

Bakan Kurum, Sivas'ın darülislam olduğunu ve harcının kuvvetli olduğunu vurgulayarak, "Hazreti Peygamber'in sahabeleri tarafından fethedilmiş ve İslam beldesi kılınmıştır. O yüzden buranın mayası sağlamdır, Sivas'ın harcı kuvvetlidir, Sivas'ın kökü en derinlerdedir. Bu sebeplerle Sivas'a hizmet etmek, Sivas'ın hizmetkarı olmak bizim boynumuzun borcudur. Biz, 1919'da yakılan meşalenin izindeyiz. O gün alınan kararların takipçisiyiz. 1919'da, Gazi Mustafa Kemal tarafından dünyaya Sivas'tan duyurulan hürriyet ilanının bugünkü takipçileri bizleriz. Biz, buradayız. Milli Mücadele'nin karargahından aldığımız güçle; yoksullukla, sağlıksız yapı stoğuyla, iklim değişikliğiyle, depremle, afetlerle mücadele ediyoruz. Her bir vatandaşımızı sosyal devlet anlayışıyla arsa, ev ve iş yeri sahibi yapmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz" açıklamalarında bulundu.

MUHALEFETE LEYLEK BENZETMESİ

Bakan Kurum, muhalefetin de leylekler gibi ömrünü laklakla geçirdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Sivaslı hemşehrilerim ne diyor, 'Leyleğin ömrü laklakla geçer.' Ülkemizde muhalefet de böyle. Ömürleri laklakla geçti, geçmeye de devam ediyor. Varsın onlar konuşmaya devam etsinler. Biz, milletimizle birlikte istikbale yürümeye devam edeceğiz. Hem şehirlerimizi ihya edeceğiz hem de gönülleri abad edeceğiz. Hem ülkemizi küresel bir güç haline getireceğiz hem de Türkiye yüzyılını, Genel Başkanımız, Başkomutanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte başlatacağız. Buradan ifade etmek istiyorum ki, milletimizin 2023'te vereceği rekor bir oyla Cumhur İttifakı'nı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı seçtirecek ve her bir hedefimizi tek tek gerçekleştireceğiz. Buna inanıyoruz. Sivas'a güveniyoruz, milletimize güveniyoruz. Yanında Sivas olanın, yanında Türkiye olanın sırtı yere gelmez. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim kılsın."