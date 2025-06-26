CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etmişti. Sabah'ın haberine göre, o görüşmede Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki restleşmeye varan konuşmanın detaylarına ulaştı. CHP'de hala aktif olarak yöneticilik yapan bir ismin aktardığına göre Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun haddini aştığını düşünerek, "Sen kimsin de iki genel başkana talimat veriyorsun" diyerek masadan kalktı.

KAYYUM GERGİNLİĞİ

CHP olağan kurultayına yönelik şaibe iddiaları yargıya taşındı. Yargının, CHP içindeki şikayetler ve başvurular sonrası harekete geçmesi ile 'mutlak butlan' kararı çıkma ihtimali doğdu. Mutlak butlan kararı çıkarsa Özgür Özel'in genel başkanlığı düşecek ve görev bir önceki yönetime devredilecek. Kılıçdaroğlu yönetimi görevi kabul etmezse partiye kayyum atanması gündeme gelecek.

İMAMOĞLU-KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİNİN DETAYLARINA ULAŞILDI

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yolsuzluk ile suçlanan ve Marmara Kapalı Cezaevi Kampüsü'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edenler arasında yer aldı. İkili arasındaki görüşmeye kurultay ile ilgili yürütülen mahkeme kararı damga vurdu. CHP içinde aktif yöneticilik yapan bir kişiden İmamoğlu-Kılıçdaroğlu görüşmesinin detaylarına ulaşıldı.

"ÖZGÜR BEY İLE BERABER AÇIKLAMA YAPIN, BU KONU KAPANSIN"

İmamoğlu, kurultaydaki şaibe iddialarının partiyi böleceğini belirterek sert bir üslup ile Kılıçdaroğlu'na, "Kurultay meselesi çok uzadı. Özgür bey ile buluşun. Beraber bir açıklama yapın, bu konu artık kapansın." deyince masada gerginlik yaşanıyor. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun hadsizlik yaptığını belirterek, "Sen kim oluyorsun da iki genel başkana ne yapacağını söylüyor, talimat veriyorsun" sözleriyle tepki gösterince görüşme sonlanıyor. Kılıçdaroğlu'nun görüşmeden oldukça öfkeli ayrıldığı aktarılıyor.