İSTANBUL 33°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2025 Perşembe / 1 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,7728
  • EURO
    46,7946
  • ALTIN
    4245.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cezaevinde büyük kavga! Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na rest: Sen kimsin?
Politika

Cezaevinde büyük kavga! Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na rest: Sen kimsin?

Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu arasında cezaevinde gerçekleşen görüşmenin detaylarına ulaşıldı. CHP'de içerisinden bir yönetici görüşme hakkında 'İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na talimat verir gibi bir üslupla konuştu. Kılıçdaroğlu, 'Sen kimsin talimat veriyorsun' diyerek rest çekti ve masadan kalktı.' dedi.

Sabah26 Haziran 2025 Perşembe 17:00 - Güncelleme:
Cezaevinde büyük kavga! Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na rest: Sen kimsin?
ABONE OL

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etmişti. Sabah'ın haberine göre, o görüşmede Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki restleşmeye varan konuşmanın detaylarına ulaştı. CHP'de hala aktif olarak yöneticilik yapan bir ismin aktardığına göre Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun haddini aştığını düşünerek, "Sen kimsin de iki genel başkana talimat veriyorsun" diyerek masadan kalktı.

KAYYUM GERGİNLİĞİ

CHP olağan kurultayına yönelik şaibe iddiaları yargıya taşındı. Yargının, CHP içindeki şikayetler ve başvurular sonrası harekete geçmesi ile 'mutlak butlan' kararı çıkma ihtimali doğdu. Mutlak butlan kararı çıkarsa Özgür Özel'in genel başkanlığı düşecek ve görev bir önceki yönetime devredilecek. Kılıçdaroğlu yönetimi görevi kabul etmezse partiye kayyum atanması gündeme gelecek.

İMAMOĞLU-KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİNİN DETAYLARINA ULAŞILDI

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yolsuzluk ile suçlanan ve Marmara Kapalı Cezaevi Kampüsü'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edenler arasında yer aldı. İkili arasındaki görüşmeye kurultay ile ilgili yürütülen mahkeme kararı damga vurdu. CHP içinde aktif yöneticilik yapan bir kişiden İmamoğlu-Kılıçdaroğlu görüşmesinin detaylarına ulaşıldı.

"ÖZGÜR BEY İLE BERABER AÇIKLAMA YAPIN, BU KONU KAPANSIN"

İmamoğlu, kurultaydaki şaibe iddialarının partiyi böleceğini belirterek sert bir üslup ile Kılıçdaroğlu'na, "Kurultay meselesi çok uzadı. Özgür bey ile buluşun. Beraber bir açıklama yapın, bu konu artık kapansın." deyince masada gerginlik yaşanıyor. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun hadsizlik yaptığını belirterek, "Sen kim oluyorsun da iki genel başkana ne yapacağını söylüyor, talimat veriyorsun" sözleriyle tepki gösterince görüşme sonlanıyor. Kılıçdaroğlu'nun görüşmeden oldukça öfkeli ayrıldığı aktarılıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Acı olay: Kalp krizi geçiren arkadaşını kurtarmak isterken kalp krizi geçirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.