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Politika

Bakan Çavuşoğlu: Cezayir ile Libya krizinde iş birliği yapacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir ile Libya krizi başta olmak üzere, ortak çıkarlar temelinde iş birliği yapılacağını bildirdi.

AA07.01.2020  16:19 - Güncelleme: 07.01.2020  16:19

Bakan Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun tarafından kabulünün ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Tebbun'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ilettiğini belirten Çavuşoğlu, "Ülkelerimiz arasındaki iş birliğini Stratejik Konsey düzeyine çıkartacağız. Başta Libya krizi olmak üzere, bölgesel konularda ortak çıkarlarımız temelinde iş birliği yapacağız." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Cezayir'deki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Tebbun ve Başbakan Abdulaziz Cerrad tarafından kabul edilmiş, mevkidaşı Sabri Bukadum ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmişti.

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