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Politika

CHP Başkanvekili bile isyanda! Kılıçdaroğlu'nu suçladı: O koltuğu kaldırmayacaktın

Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgisinin faturasını kırsal kesimde yaşayan vatandaşlara kesmesi partisini de isyan ettirdi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini eleştirerek 'Üç yıl evvel MYK'da tarımdan sorumlu bir genel başkan yardımcımız vardı. Üç yıldır yok. Biz eğer kırsal alandan oy alamadığımızı düşünüyorsak olan o koltuğu iptal mi etmeliyiz, yoksa oraya uygun bir arkadaşımızı mı yerleştirmeliyiz?' diye konuştu.

11 Haziran 2023 Pazar 14:28 - Güncelleme:
CHP Başkanvekili bile isyanda! Kılıçdaroğlu'nu suçladı: O koltuğu kaldırmayacaktın
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Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen kurmaylar, 'değişim' taleplerinin karşılık bulmadığını, yalnızca parti MYK'sını değiştirmekle bir çözüm bulunamayacağını açıkladı. Başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere pek çok CHP'li, Kılıçdaroğlu'na kazan kaldırdı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da partisi tarafından fonlanan Halk TV'de bu değişim talepleri ile ilgili konuştu.

'MYK DEĞİŞTİREREK BİR DEĞİŞİM YAPAMIYORUZ.'

Kılıçdaroğlu'nun parti MYK'sını değiştirmesinin bir değişim anlamına gelmediğini belirten Günaydın, "Şu ana kadar 150'nin üzerinde MYK üyesi değişti CHP'de. MYK değiştirerek bir değişim yapamıyoruz. Kaldı ki bu MYK'nın toplumu beklentilerine uygun olup olmadığı da tartışılıyor." ifadelerini kullandı.

Partisinin kırsal alandan yeterli oy alamadığını söyleyen Günaydın, parti yönetimine bir eleştiride daha bulunarak, "Üç yıl evvel MYK'da tarımdan sorumlu bir genel başkan yardımcımız vardı. Üç yıldır yok. Biz eğer kırsal alandan oy alamadığımızı düşünüyorsak olan o koltuğu iptal mi etmeliyiz, yoksa oraya uygun bir arkadaşımızı mı yerleştirmeliyiz?" diye konuştu.

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