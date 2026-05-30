CHP bayramda ikiye bölündü! Kılıçdaroğlu: Partimizi pavyon masalarına meze ettiler

Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 2,5 yıl aradan sonra yeniden CHP Genel Merkezi'ne geldi. CHP Genel Merkezi önünde kurulan sahnede partililere seslenen Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibini ağır sözlerle hedef aldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Özgür Özel başkanlığındaki eski CHP yönetimini çok sert eleştirdi:



��Ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında farkedemediğim için özür diliyorum.



Ben bugün çok açık konuşacağım ama öfkeyle değil. Sert konuşacağım ama kinle değil. Gerçeği söyleyeceğim ama kimseyi aşağılamadan. O kurultay Türkiye siyasetinde bir milattır. Bir siyasi partinin iç demokrasisi sakatlanırsa ülkenin de demokrasisi sakatlanır.

Soruyorum size, biz bu partiyi mahkeme salonlarında itibarımız çiğnensin diye mi büyüttük? Atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü? Herkesten hesap soracağım, kimseye kul hakkı yedirmeyeceğim. Partimizi pavyon masalarına meze ettiler.

Ben bugün çok açık konuşacağım ama öfkeyle değil. Sert konuşacağım ama kinle değil. Gerçeği söyleyeceğim ama kimseyi aşağılamadan. Bize çamur atmaya kalkanların çamurları kendi ellerinde kalmıştır. FETÖ artıklarıyla bir olup, milletimizi kışkırtarak bizlere hain damgası vurma çabaları nafiledir. FETÖ ajanlarını fark edemedim, affedin. Gafilleri koynumda beslediğim için özür dilerim.

CHP'nin şerefli delegelerini pavyon masalarında pazarlık konusu yapanların maskesini vaktinde indiremediğim için özür diliyorum. Sizin o her fırsatta dilinize doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu? Market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu? Baba ocağında kutuların içinde rüşvet verilir mi? Rüşvetçilerden ve hırsızlardan arınacağız.

Program dolayısıyla genel merkez binasına ve çevresine Kılıçdaroğlu'nun, "Liyakat ve adalet" ve "Şimdi arınma zamanı" yazılı posterleri asıldı. Parti otobüsüne ise "Türkiye için tertemiz bir başlangıç" sloganı giydirildi.

Emniyet güçleri tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, genel merkez bahçesine sahne platformu, ekranlar ve ses sistemi kuruldu, basın mensupları için de çalışma alanı oluşturuldu.

Genel merkeze gelen partililer, "Halkın umudu Kılıçdaroğlu", "Direne, direne kazanacağız", "Hak, hukuk, adalet" ve "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" sloganları attı.

Partililerin, Kılıçdaroğlu'nun, Adalet Yürüyüşü'ndeki fotoğrafının bulunduğu, "Dürüst insan, temiz siyaset Kemal Kılıçdaroğlu" yazılı dövizler taşıdığı görüldü.

Bir CHP'linin ise "Ya hep beraber ya hiçbirimiz dediniz, Ankara pavyonlarında, otel odalarında, özel yatlarda, benzin istasyonlarında biz yoktuk, siz vardınız." yazılı pankartı dikkat çekti.

Mutlak butlan kararı sonrasında, tekrardan CHP'nin Genel Başkanlığı görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde Türkiye'nin dört bir yanından gelen partililerle ve Ankaralı vatandaşlarla bayramlaşmak için CHP Genel Merkezi'ne geldi. Partililer Kılıçdaroğlu'nun gelişi esnasında arabasına kırmızı karanfiller fırlatarak sevgi gösterisinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, genel başkanlık makamında çalışmalara başladı.