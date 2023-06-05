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Politika

CHP bildiğimiz gibi: Eren Erdem namus ve şeref sözünü tutmadı

Sosyal medyada seçimi kaybetmeleri durumunda CHP'den istifa edeceğine namusu ve şerefi üzerine yemin eden Eren Erdem, Kılıçdaroğlu tarafından yeni MYK'da görevlendirildi. Erdem'in bu sözlere rağmen istifa etmemesi CHP yandaşları tarafından büyük tepkilere neden oldu.

5 Haziran 2023 Pazartesi 21:04 - Güncelleme:
CHP bildiğimiz gibi: Eren Erdem namus ve şeref sözünü tutmadı
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Eren Erdem seçimlerden önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Başkan Erdoğan karşısında seçimi kaybedeceğine dair bir vatandaşın hazırladığı olası senaryoya tepki gösterdi.

Eski CHP'li vekilin tepkisine karşı "Senaryo tutarsa istifa edeceğinize şeref sözü verir misiniz?" sorusuna Erdem, "Namusum ve şerefim üzerinde söz veriyorum" yanıtında bulundu.

Verdiği namus ve şeref sözünün arkasında durması beklenen ve Kılıçdaroğlu'nun seçim mağlubiyeti sonrası istifası beklenen Eren Erdem Kemal Kılıçdaroğlu tarafından MYK'da görevlendirildi.

MYK'da Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak yeniden görevlendirilen Erdem'in namus ve şerefi üzerine verdiği söz sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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