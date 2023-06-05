CHP bildiğimiz gibi: Eren Erdem namus ve şeref sözünü tutmadı

Eren Erdem seçimlerden önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Başkan Erdoğan karşısında seçimi kaybedeceğine dair bir vatandaşın hazırladığı olası senaryoya tepki gösterdi.

Eski CHP'li vekilin tepkisine karşı "Senaryo tutarsa istifa edeceğinize şeref sözü verir misiniz?" sorusuna Erdem, "Namusum ve şerefim üzerinde söz veriyorum" yanıtında bulundu.

Verdiği namus ve şeref sözünün arkasında durması beklenen ve Kılıçdaroğlu'nun seçim mağlubiyeti sonrası istifası beklenen Eren Erdem Kemal Kılıçdaroğlu tarafından MYK'da görevlendirildi.

MYK'da Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak yeniden görevlendirilen Erdem'in namus ve şerefi üzerine verdiği söz sosyal medyada yeniden gündem oldu.