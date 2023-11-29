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Politika

CHP bildiğiniz gibi! Özgür Özel, TSK'ya iftira atan isimle görüştü

Büyük bir skandala daha imza atan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, TSK'ya 'kimyasal silah' iftirası atan Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve TTB üyelerini genel merkezde kabul etti.

29 Kasım 2023 Çarşamba 15:13 - Güncelleme:
CHP bildiğiniz gibi! Özgür Özel, TSK'ya iftira atan isimle görüştü
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Genel başkan adaylığını açıkladığı günden bu yana 'kayyum' rahatsızlığını dile getiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir kez daha terör örgütünü umutlandıran açıklamalar yaptı.

PKK'ya yardım ve yataklık yapan belediyeleri bölgeden temizleyen kayyum atamalarını eleştiren Özel, "Kürtler belediye başkanı seçiyor ama siz belediyelere kayyum atıyorsunuz. Sizin bu uygulamalarınız yüzünden Kürtler Türkiye'de daha az eşittir" dedi.

PKK'YI UMUTLANDIRAN SÖZLER

Mehmetçik'e ağır iftiralar atan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu savunan, Selahattin Demirtaş'ı 'demokrasi kahramanı' ilan edip selamlayan, HEDEP ile ittifaka yeşil ışık yakıp Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın da elini öpen Özgür Özel, bu kez kayyum atamalarından rahatsız oldu.

Partisinin son grup toplantısında toplumu ayrıştıran skandal ifadeler kullanan Özel, terör örgütüne yardım ve yataklık yapan belediyelerin görevden alınmaması gerektiğini savundu. Özel, "Bu uygulamalar yüzünden Kürtler Türkiye'de daha az eşittir" diyerek terör örgütüne sempatik görünmeye çalıştı.

TSK'YA İFTİRA ATAN TTB BAŞKANI FİNCANCI'YI KABUL ETTİ

Büyük bir skandala daha imza atan Özel, TSK'ya "kimyasal silah" iftirası atan Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve TTB üyelerini genel merkezde kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve beraberindeki TTB Merkez Konsey Üyelerini, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti." ifadelerine yer verildi.

CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen kabulde CHP Genel Başkanı Özel'e, Genel Başkan Yardımcıları Zeliha Aksaz Şahbaz ve Gamze Taşçıer ile CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala eşlik etti.

Basına kapalı geçekleşen görüşmenin ardından fotoğraf paylaşılırken, toplantının içeriğine ilişkin harhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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