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Politika

CHP-DEM İstanbul için anlaştı! 2 ilçe adayı değişti

DEM Parti geçtiğimiz günlerde yerel seçimler için CHP ile Esenyurt'ta 'kent uzlaşısı'nın sağlandığını açıklamıştı. Bu ifadelerin ardından CHP, Ali Gökmen'in sağlık sorunlarından dolayı çekildiğini iddia ederek Ahmet Özer'in Esenyurt'tan aday gösterildiğini bildirdi.

19 Şubat 2024 Pazartesi 21:58 - Güncelleme:
CHP-DEM İstanbul için anlaştı! 2 ilçe adayı değişti
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CHP, genel seçimlerde kurduğu altılı masanın görünmeyen ortağı, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan DEM Parti'den (HDP) bir türlü kopamıyor.

Geçtiğimiz günlerde DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 'kent uzlaşısı' adı altında Mersin, Akdeniz ve Esenyurt için anlaştıklarını belirtmişti.

Bu söylemlerin ardından bugün CHP'den yapılan bir açıklamada Esenyurt'ta Ali Gökmen'in yerine Ahmet Özer'in aday olduğu açıklandı. Söz konusu açıklamada Gökmen'in sağlık sorunları nedeniyle çekildiği iddia edildi.

CHP'DEN AÇIKLAMA

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Genel Başkan Özgür Özel'in, Esenyurt için Prof. Dr. Ahmet Özer, Güngören için ise Yüksel Yalçın'ı belediye başkan adayı olarak gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, "İstanbul Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adaylarımız, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilmiştir. Ali Gökmen ve Temel Akkoçlar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

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