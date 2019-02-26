İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3063
  • 6,0324
  • 226.354
  • 104.330
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

CHP demek çöp demek

CHP’li Şişli Belediyesi’nde uzun süredir yaşanan kriz gün geçtikte büyümeye devam ediyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Belediyenin temizlik işçileri, 9 aydır gecikmeli maaş aldıklarını son iki aydır ise maaşların ödenmediği gerekçesiyle çöpleri toplamama eylemi başlattı. Belediyenin diğer müdürlüklerinde de iş bırakan personel belediye binası önünde toplandı. Eylemle birlikte Şişli’de sokaklar çöpler kokusuna teslim oldu. 

MALTEPE KARIŞTI 

Maltepe Belediyesi tarafından tapu sözü verilen bin 107 adet parsele, belediyenin 4 milyonluk borcu olduğu temizlik şirketi tarafından haciz konulduğu gerekçesiyle mağdur olduklarını iddia eden bir grup vatandaş, belediye binası önünde eylem yaptı. CHP’li Belediye Başkanı Ali Kılıç’la görüşmek isteyen grubun talebi kabul edilmedi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde de CHP’li Avcılar Belediyesi’nde maaşlarını alamayan temizlik görevlileri iş bırakma eylemine gitmiş ve Avcılar sokaklarından çöp kokuları yükselmeye başlamıştı. 

Bakan Varank, Bilim Üssü heyetiyle telefonda görüştü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sudan Cumhurbaşkanı Beşir açıkladı: Yasaklandı

Sudan Cumhurbaşkanı Beşir açıkladı: Yasaklandı

YouTube harekete geçti: Reklam vermeyi kesiyor

YouTube harekete geçti: Reklam vermeyi kesiyor

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

Avusturya'dan skandal mülteci kararı

Avusturya'dan skandal mülteci kararı

Kredi düzenlemesi yürürlüğe girdi: 60 aya çıktı

Kredi düzenlemesi yürürlüğe girdi: 60 aya çıktı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına büyük operasyon

FETÖ'nün TSK yapılanmasına büyük operasyon

İran'da deprem yaratan istifa

İran'da deprem yaratan istifa

Başkan Erdoğan 'Hedef 2023' marşını dinledi

Başkan Erdoğan 'Hedef 2023' marşını dinledi
 

POPÜLER HABERLER

CHP, Sabahattin Ali´yi neden öldürdü?

CHP, Sabahattin Ali´yi neden öldürdü?

2019 Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu! İşte 91. Oscar Ödülleri kazananlar

2019 Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu! İşte 91. Oscar Ödülleri kazananlar

Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasından çarpıcı kareler

Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasından çarpıcı kareler

Bakan Varank: Antarktika'da geçici bilim üssümüzü kurduk

Bakan Varank: Antarktika'da geçici bilim üssümüzü kurduk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA