CHP demek çöp demek

Belediyenin temizlik işçileri, 9 aydır gecikmeli maaş aldıklarını son iki aydır ise maaşların ödenmediği gerekçesiyle çöpleri toplamama eylemi başlattı. Belediyenin diğer müdürlüklerinde de iş bırakan personel belediye binası önünde toplandı. Eylemle birlikte Şişli’de sokaklar çöpler kokusuna teslim oldu.

MALTEPE KARIŞTI

Maltepe Belediyesi tarafından tapu sözü verilen bin 107 adet parsele, belediyenin 4 milyonluk borcu olduğu temizlik şirketi tarafından haciz konulduğu gerekçesiyle mağdur olduklarını iddia eden bir grup vatandaş, belediye binası önünde eylem yaptı. CHP’li Belediye Başkanı Ali Kılıç’la görüşmek isteyen grubun talebi kabul edilmedi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde de CHP’li Avcılar Belediyesi’nde maaşlarını alamayan temizlik görevlileri iş bırakma eylemine gitmiş ve Avcılar sokaklarından çöp kokuları yükselmeye başlamıştı.