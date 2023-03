İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığı noktasındaki geçtiğimiz cuma günü yaptığı sert konuşmanda "kumar masası" dedikten sonra çıkan krizin ardından yaşanan siyasi gelişmeler sonrasında dün 6'lı koalisyona geri dönmesi tartışmalara neden oldu.

6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ilan etmesi, genel başkanların cumhurbaşkanı yardımcısı olacağının ifade edilmesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcılığının Kılıçdaroğlu'nun isteğine bırakılması ileride başka krizlerin de doğmasına neden olacağına dair işaretler olarak algılandı.

SEVİGEN: 6'LI MASADA YALNIZCA ÇIKAR OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sabah'a açıklamalarda bulunan eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen de son siyasi gelişmelerin analizini yaptı.

Sevigen yaptığı açıklamada "Güvensizlik var tamamen. Toplumun güveni kayboldu. En küçük bir konuda anlaşamayan insanlar, Türkiye'nin önemli meselelerinde nasıl anlaşacaklar? 'Bu masada dostluk, arkadaşlık, demokrasi, birlik, beraberlik, ulusal birlik var' diyorlardı ya. Bunların hepsinin yalan olduğu, 6'lı masada yalnızca çıkar olduğu ortaya çıktı. Toplumun önünde bunun tartışılması da millete büyük bir iyilik. Millet herkesin ne olduğunu gördü" şeklinde konuştu.

"ONLAR İÇİN MEMLEKET, ÜLKE FİLAN SÖZ KONUSU DEĞİL"

Sevigen sözlerine şöyle devam etti: "Onlar için memleket, ülke filan söz konusu değil, mavi vatan söz konusu değil. Libya, Kıbrıs söz konusu değil. Hele deprem hiç söz konusu değil. Bunlar topluma güven vermez artık. 6'lı masadakiler bundan sonra içten içe kin besleyecekler. Cumhurbaşkanlığı adayının ilanında hepsinin suratlarını görmediniz mi?

Hepsi birbirine nasıl bakıyorlardı. Akşener'in yüzü asıktı, her an bir hamle yapacakmış gibi... Bunlar başını yastığa koyup rahat uyuyamazlar. Her taraftan muhakkak birbirinden bir ihanet gelecek ve bir bıçak darbesi gelecek diye bekleyeceklerdir. Böyle bir ortamda beraber olan insanların ülkeye ne faydası olacak?"

"ÜST AKIL 'BİRLEŞİN' DEDİ", "MERAL HANIM'IN HIRSI AKLININ ÖNÜNE GEÇMİŞ BİR VAZİYETTE"

Sevigen açıklamalarına devam ederek "Meral Hanım'ın hırsı aklının önüne geçmiş bir vaziyette. Tamamen 'Bu hükümet ve Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığıyla ilgili ne yapacağız?' diye çaba sarf ederken, böyle bir bahane buldu. Sonra yukardan talimat geldi, 'Birleşin' dendi, birleştiler! Bu üst aklın bir araya getirdiği 6'lı masa.

Üst akıldan ise ne anlarsanız anlayın. İster Amerika anlayın, ister FETÖ anlayın, ister hükümete karşı ayaklanma! Aklınıza ne gelirse. Üst akıl bunlara dedi ki 'Kardeşim oturun oturduğunuz yerde, sizleri bir araya getirdik. Herkes menfaatine dönünce baskı yapılarak bunlar bir araya getirildi. Zoraki evlilikler çok kısa sürer. Bunlarınki zoraki evlilik. Bunun ne millete ne memlekete faydası olur" ifadelerini kullandı.

"6'LI MASADA MİLLETVEKİLİ DAĞITIMI BAŞLADIĞINDA ÇATIRTI OLACAK"

İBB Başkanı İmamoğlu ile ABB Başkanı Yavaş'a Cumhurbaşkanı yardımcılığı verilmesi ve bunun da Kılıçdaroğlu'nun isteğine bırakılmasını yorumlayan Sevigen şunları belirtti: "Bunlar seçime ve seçmene dönük hamle yapmaya çalışıyorlar, manipüle yapılan olaylar bunlar. Çok ciddiye almıyorum ve gerçekleşme şansı da yok.

6'lı masada milletvekili dağıtımı başladığında çatırtı olacak. Bunların seçime kadar toparlanacaklarını zannetmiyorum. Herhangi bir bakanlık dağılımında, milletvekili dağılımında aynı şey olacak. Düşünün cumhurbaşkanı adayı konusundaki ilk konuşmada kavga çıktı.

Daha konuşulacak o kadar çok şey var ki; milletvekillikleri, bakanlıklar var. Yarın öbür gün ittifak yaparlarsa belediye başkanlıkları nereden girecek, kimlerin listesinden girecekler? O kadar çok problem var ki, kendi problemleriyle uğraşmaktan milletin problemlerine derman olamazlar. İnan olamazlar. Bunların kendileri problem. Ali Babacan problem. Ahmet Davutoğlu problem. Temel Karamollaoğlu problem. Kemal Kılıçdaroğlu problem. Meral Akşener problem. Hepsi problem. Herkes kendi içinde dünyasında problem. Kendi problemleriyle uğraşan insanların nasıl milletin problemleriyle uğraşacak. Bak depremi de unuttular dört-beş gündür."