İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2023 Salı / 11 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,3989
  • EURO
    22,0326
  • ALTIN
    1282.5
  • BIST100
    4922.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Politika

CHP Genel Merkezi gereğini yaptı: Ben Kemal gidiyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52 oy ile yeniden cumhurbaşkanı olmasıyla, CHP Genel Merkezi'ne asılan 'Ben Kemal, geliyorum' afişi kaldırıldı.

30 Mayıs 2023 Salı 13:55 - Güncelleme:
CHP Genel Merkezi gereğini yaptı: Ben Kemal gidiyorum
ABONE OL

Türkiye bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi. 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi, 28 Mayıs'ta tamamlandı.

Milyonlar sandığa giderek Türkiye'nin kaderini belirledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 yıl daha görev yapması yönünde kararını verdi.

12'NCİ YENİLGİNİ ALDI

Erdoğan, 81 ilde oyunu artırarak tarihi bir zafer daha elde etti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu sonuçlarla birlikte 12'nci kez Cumhurbaşkanı'na mağlup oldu.

'BEN KEMAL, GELİYORUM'

Seçim öncesi iktidara geçmek adına her yolu deneyen Kılıçdaroğlu, önce HDP'nin desteğini almış, ardından Ümit Özdağ ile anlaşmıştı.

Şarkılar, millet buluşmaları ve reklamlarla seçime hazırlanan muhalefet lideri, partisinin grup toplantısında bir film repliği ile çıkış yapmıştı.

Yaptığı alıntıyla "Ben Kemal, geliyorum." diyen Kılıçdaroğlu'nun sloganı, muhalif seçmenler tarafından sıkça kullanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.