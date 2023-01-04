CHP Genel Merkezi'nde büyük skandal! Türk bayraklarını kaldırttı

CHP Genel Merkezi'nde büyük bir skandal yaşandı. HDP ile ilişkilerini sıkılaştıran, bu kapsamda terör örgütüne alenen destek veren Nuşirevan Elçi'yi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisine danışman atadı ve rozet taktı. Elçi, Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olduktan sonra ilk röportajını örgüte yakın yayın organlarından Rudaw'a verdi. Özerklik isteyen Elçi'nin sözleri büyük tepki çekti. Röportaj sırasında Atatürk'ün kurduğu parti olmak ile övünen CHP'nin Genel Merkezi'ndeki Türk bayrakları kaldırıldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANI ÖZERKLİK İSTEDİ, TÜRK BAYRAKLARINI KALDIRTTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nuşirevan Elçi'yi kendisine danışman olarak atadı. Kılıçdaroğlu'nun elleri ile rozet taktığı Elçi'nin PKK terör örgütüne destek mesajları ortaya çıktı. CHP Genel Merkezi, bu paylaşımlara sessiz kalırken, Elçi rezaleti bir başka boyuta taşıdı. Rudaw'a CHP Genel Merkezi'nde röportaj verdi. Röportajda, 'Özerklik' vurgusu yaptı.

Bu sözlere vatandaştan tepki yağdı, CHP sessiz kaldı. Aynı gün bir başka skandalın daha yaşandığı ortaya çıktı. Nuşirevan Elçi, röportaj sırasında Türk bayraklarını kaldırttı.

BAYRAKLAR HER AÇIKLAMADA O SALONDA OLUYORDU

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sık sık basın toplantısı düzenliyor. Elçi'nin röportaj verdiği basın salonunda Türk bayrakları ve CHP bayrakları her konuşmada hazır bulunuyor. Elçi'nin bayrakları röportaj için kaldırttığı belirtiliyor.

GÖZLER CHP'DE

CHP Genel Merkezi'nde yaşanan skandal sonrası gözler parti yönetimine çevrildi. Partiden nasıl bir açıklama geleceği merakla bekleniyor.