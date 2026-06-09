CHP'de "mutlak butlan" tartışmalarının ardından parti içinde bu kez toplantı salonu gerilimi yaşandı. Hem Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hem de Manisa Milletvekili Özgür Özel, grup toplantısını TBMM Grup Salonu'nda yapacaklarını duyurdu. Sabahın erken saatlerinden itibaren Özel'e destek veren partililer salonu doldururken, Meclis girişinde zaman zaman tansiyon yükseldi ve arbede yaşandı. Güvenlik riski nedeniyle toplantı ziyaretçilere kapatıldı. İlk etapta TBMM'ye gitmesi beklenen Kılıçdaroğlu ise planını değiştirerek grup toplantısını CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştireceğini açıkladı.

KILIÇDAROĞLU, PARTİLİLERİ CHP GENEL MERKEZİ'NDE YAPACAĞI GRUP TOPLANTISINA DAVET ETTİ

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mahkeme salonlarında da söyledim bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum: Topyekun halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

İç karışıklık yaratma çabalarının sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlayacağına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: Biz bu oyunu bozarız. Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum. Gün, baba ocağına sahip çıkma günüdür. Tüm partililerimizi ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı, saat 14.00'te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'mize, yani baba ocağımıza çağırıyorum. Biz biriz ve birlikteyiz.

GENEL MERKEZ'DE "HAİN ÖZGÜR" SLOGANLARI

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki grup konuşmasına katılan partililer Özgür Özel aleyhine sloganlar attı.

Genel Merkez'de "Fetullah'ın itleri yıldıramaz bizleri. Hırsız Özgür, Rüşvetçi Özgür, Hain Özgür" sloganları yankılandı.

KILIÇDAROĞLU, GENEL MERKEZ'DE KONUŞTU: CHP KURULTAYLARINDA PARA, ÇIKAR OLMAZ

Grup toplantısını Genel Merkez binasında gerçekleştirme kararı alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Özel cephesine gönderme yapan Kılıçdaroğlu, "Şuna inanmanızı istiyorum, her şeyi sizin için yapıyorum. Her şeyi bu ülkenin güzel insanları için yapıyorum. Sizleri utandırmayacağım asla. Hakkı ve hukuku her ortamda savunacağım. Türkiye'nin ve bölgenin sorunlarına akılcı çözüm üreten tek parti CHP'dir. CHP kurultayları düşüncelerin özgürce ifade edildiği kurultaydır, bir şenlik kurultaydır. CHP kurultaylarında para, çıkar olmaz. Çünkü bu parti Mustafa Kemal'in, İnönü'nün, Ecevit'in partisidir. Arınacağız, kirlilikten arınacağız. Temiz siyaset yapacağız. Bakınız; kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. Bu parti kirlilik kabul etmez. Bu parti devlete yön çizen bir partidir. Bu parti sıradan bir parti değildir. Bu parti devlet kuran devlet inşa eden bir partidir." dedi.

"İRADESİNİ PARA İLE ALIP SATANLARDAN BU PARTİYİ KURTARMAZSAM NAMERDİM"

Kılıçdaroğlu, "CHP tarihini hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmadı. Bunu söylediğim için eleştiriyorlar. Ahlak, ahlak. Erdem erdem. Adalet adalet. Temizlik temizlik. CHP bunları kendi dokularına işledi. Adaletin olmadığı yerde, sevginin olmadığı yerde düzen olmaz. Ben sana para vereyim sen bana oy ver. Böyle bir şeyi bu parti kabul etmez. İradesini para ile satanlar bu partide yer alamazlar. Bu partide yokturlar ve olmayacaklardır. İradesini para ile alıp satanlardan bu partiyi kurtarmazsam namerdim." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Hak mücadelesini yaparken beraber, omuz omuza olmak zorundayız. Sahibi Londra'da olan bazı TV sahipleri var. Onlar para ile nasıl delege alınıp satılıyorsa TV kanalları da para ile alınıp satılmasın. Onun da önüne geçeceğim." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "CHP vesayet kabul etmez. Vesayet altında görev yapmaz. Kimse talimat alıp onu meydanlarda dillendirmez. Bunu genel başkan yapar. Bizim ahlaki değerlerimiz tartışılıyorsa herkesin bunu düşünmesi lazım. Onun için ne gerekiyorsa yapacağım. Partiyi kirlilikten arındıracağım. Ön yargılı olmayacağım. Bu böyledir deyip partiden atalım düşüncem yok. Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Bizim ahlaki üstünlüğümüze vurulan darbedir. Kim bu işe bulaştıysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, "Rahmetli babam "oğlum sen doğru dur, eğri belasını bulur" derdi. Bir siyasetçinin hesap sorması için hesap verir durumda olması lazım. Biz eğilmeden herkesten hesap sorabiliriz. Hesap vermek onurlu bir görevdir. Onurlu insanlar hesap verir. Bir kişi hesap sormaktan kaçıyorsa orada bir karanlık vardır. O karanlığı CHP'nin feneri aydınlatacak. İsterdim ki bu toplantıyı Meclis'te yapalım istedik. Bugün burada toplandık, gönül güzelliğimiz var, kadın erkek bir arada yaşamak var. Hep iyi niyetli davrandığım için bu istismar edildi. Ama bir noktaya kadar. O noktaya gelince kesip atacağız." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Hep iyi niyetle davrandım, kimseye kötü gözle bakmadım. Ama bunları yaparken ahlaki temelleri her zaman korudum. İç dış dünyada Türkiye'nin saygınlığını korumaya özen gösterdim. Hiçbir CHP genel başkanı yurt dışına gidip bize neden yardım yapmıyorsunuz diyemez. 7 düvele mücadele etmiş olan bir partinin elemanları nasıl yurt dışına gidip de bizi yalnız bırakıyorsunuz diyebilir. Türkiye emperyalizme karşı mücadelede bütün mazlum milletlere örnektir." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Benim koltuk derdim yok. Ben kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız. Elbette genel başkanımızı erdemli oylarınızla seçeceksiniz. Hiç kimse kapalı kapılar ardında özel pazarlıklar yapmayacak, dolarlar havada savrulmayacak." dedi.

ÖZEL: AKLINA GÜVENDİĞİM HERKESE DANIŞTIM

TBMM'de kürsüye, saat 13.30'da Grup Başkanı Özgür Özel çıktı.

Yaşananlarla ilgili olarak "Biz demokrasi fikrinin insanlarıyız, sandığına inanırız, seçime, seçilene, seçene saygılıyız. Buradaki yürüyüşümüz bir mevzi değil, bir zafer değildir, vazgeçmemektir, teslim olmamaktır, direnmektir. Burası seçilmişlerin yeridir." diyen Özel, şöyle devam etti: Bu, bencil bir duyguyla değil, bütün bir ülkenin geleceğini düşünenlerin birlikteliğinin zaferidir.

Geçtiğimiz sene yaşamını yitiren eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i anan Özgür Özel: Geçen hafta basın mensuplarından bir arkadaş grup toplantısını sordu. Dedim 'Olmaz, Ferdi'nin ölüm yıl dönümü.' dedim. Sonra olmayacak bir şey oldu, gözlerime inanamadım. Araya girenler oldu, onlar da 'Özgür Bey Manisa'ya gidecekmiş, biz yapalım dedik.' yanıtını aldı. Günlerce düşündüm. Aklına güvendiğim herkese danıştım. Son dört kurultayın genel başkanı, son üç kurultayın delegelerin tamamının oyunu almış genel başkan yerine kim gelecekti? Nasıl gelmeyi planladıklarını gördük. Burası milli iradenin tecelligahıdır. Millet bir karar verir, o da burada tecelli eder. Burası seçilmişlerin yeridir. O bayrağı bir kere bırakırsanız millet bir daha elinize vermez bu bayrağı. O yüzden herkese danıştım. Ferdi'nin sesiyle kararımı verdim. 'Biz burayı hallederiz.' derdi. Ben bugün buraya lazımdım, ondan burada kaldım.

TBMM ÖNÜNDE CHP'LİLER ARASINDA ARBEDE YAŞANDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i destekleyen partililer arasında Meclis önünde yaşanan arbedeyi polis ayırdı.

Kılıçdaroğlu ile Özel'i destekleyen partililer, CHP Grup Toplantısı öncesinde sabahın erken saatlerinde Meclis'e geldi. Meclis'in Dikmen ve Çankaya kapılarının önünde gruplar arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Dikmen Kapısı önünde slogan atan gruplar arasında yaşanan kısa süreli arbede polisin müdahalesiyle sona erdi.

Arbedenin ardından Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu destekleyen grup, Genel Merkez'de yapılacağı duyurulan toplantıya katılmak üzere Meclis'in önünden ayrıldı.

Yaşananların ardından Meclis'in Dikmen Kapısı önünde bekleyen partililere hitap eden Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sakin olunmasını istedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşmeye devam ettiğini aktaran Başarır, Türkiye'nin her yerinden gelen partililerin salona alınmasına yönelik isteklerini ilettiklerini kaydetti.

Partililerin grup salonuna alınması için her şeyi yapacaklarını dile getiren Başarır, partililerden güvenlik görevlilerine yardım etmelerini istedi.

Öte yandan yaşananlar öncesi polis ekiplerince kapı önünde bekleyenlere TBMM Başkanlığının CHP'nin grup toplantısına ziyaretçi alınmayacağına yönelik duyurusu okundu, dağılmaları çağrısında bulunuldu.