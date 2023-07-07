Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'ye yönelik başlattığı "Değişim ve Adalet" yürüyüşünün 5'inci gününde yürüyüşüne devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Ankara il sınırına ulaşan Özcan, sabahın erken saatlerinde tekrar başladığı yürüyüşte Kızılcahamam ilçesine 23 kilometre uzaklıktaki Akyarma mevkiinde mola verdi. Özcan, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"NE HAKLA BİZİ CHP GENEL MERKEZİ'NE SOKMAYACAKSIN"



Başlattıkları 'Değişim ve Adalet Yürüyüşü' ile olumlu tepkiler almalarını beklerken CHP Genel Merkezi'ne alınmayacakları bilgisini aldıklarını söyleyen Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek şunları kaydetti:

"Sen genel başkan olarak kimi kimin yerine sokmuyorsun. Ben senin evine gelmiyorum. Evine gelsem sokmayabilirsin. Ben Atatürk'ün evine gidiyorum. Benimle birlikte orada binlerce CHP'li olacak. Sen bizi ne hakla sokmayacaksın, orası senin babanın çiftliği mi? Böyle hareketlerle kendi kendini zor durumda bırakıyor. Nasıl seni TÜİK içeriye sokmadığı zaman hepimiz telin etmiştik TÜİK'i, aynı şekilde Milli Eğitim Bakanlığı sokmadığı zaman telin etmiştik. Tek adam rejimi yok diyorlar CHP'de, al sana tek adam rejimi. Kapıları kilitleyecekler ve herhalde Çankaya Belediyesi'nin çöp araçlarını, hizmet araçlarını da Genel Merkezin önüne yığacaklar ve bizim orada toplanmamızı engellemeye çalışacaklar. Buna inat herkesi tekrardan davet ediyorum. Biz o gün geleceğiz ve CHP'de kapıları mecburen açacak. Sen sırf seni değiştirmek için yürüyorlar diye o insanlara kapıyı neden kapatıyorsun. Orası halkın partisi. Ama farkına varamamış, öyle bir güç zehirlenmesi var ki beyefendide artık partiyi de kendi tapulu malı zanneder hale gelmiş."

"KEMAL BEY BAŞINA GELEN ŞEYLERİN FAZLASINI ONA KARŞI YÜRÜYENLERE YAPIYOR"



Yürüyüş çerçevesinde uygun bir kurultay takvimini birkaç gün içerisinde açıklanmasını beklediklerini de sözlerine ekleyen Özcan, "Verdiğimiz değişim çağrısına bir reaksiyon beklerken aldığımız yanıt 'CHP'nin kapılarını yürüyüşçülere kapatın' oldu. Takdiri kamuoyuna bırakıyorum. Kemal Bey başına gelen şeylerin fazlasını ona karşı yürüyenlere yapıyor" açıklamasında bulundu.

"BÜYÜKŞEHİRLERDEN VE MİLLETVEKİLLERİNDEN DE HAREKET BEKLİYORUM"



Bazı ilçe ve belediye başkanlarının da 12 Temmuz'da CHP Genel Merkezi önünde olacaklarını, bazılarının da bir gün öncesinde yürüyüşe katılacaklarını sözlerine ekleyen Özcan, "Fakat ben büyükşehirlerimizden, milletvekillerimizden hareket bekliyorum. 30 milletvekili deklarasyon yayınlayacak diye 3 gündür fırtınalar kopuyor ama ses yok. Ne oldu sindirildiler mi? CHP'li bir milletvekili siner mi, korkar mı? Korkmaması lazım. Buradan bütün vatandaşlara sesleniyorum. CHP'de değişimden yanayız diyorsanız CHP'nin ilçe ve il başkanlarını, milletvekillerini, belediye başkanlarını arayın 'Talebimiz değişimden yana, sizi de biz seçtik, bizi temsil ediyorsun lütfen bu yürüyüşe, bu değişim çağırılarına cevap ver' demesini bekliyorum" ifadelerine yer verdi.

Özcan ve beraberindeki yaklaşık 150 kişilik grubun 12 Temmuz Çarşamba günü CHP Genel Merkezi önünde olması bekleniyor.