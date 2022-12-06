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Politika

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bütçe görüşmelerinde kart oynadı! ''Ciddiyete bakın ciddiyete!''

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2023 yılı bütçe görüşmeleri başladı. Büyük tartışmalara sahne olan görüşmeler sırasında, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, cep telefonundan iskambil oyunu oynarken görüntülendi. Altay'a sosyal medyada tepki yağdı.

6 Aralık 2022 Salı 07:47 - Güncelleme:
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bütçe görüşmelerinde kart oynadı! ''Ciddiyete bakın ciddiyete!''
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TBMM Genel Kurulunda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşüldü. Bu sırada CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, kart oyunu oynarken bir başka milletvekili tarafından kamerayla görüntülendi.

Engin Altay'ın ara ara oyununu keserek kürsüdeki konuşmacı milletvekiline de sataştığı görüntülere yansıdı.

Altay'ın bu davranışı sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.

İşte o tepkilerden bazıları:

"Kendilerine ait hiçbir inisiyatifleri yok. Hiçbir konuda kendi fikirlerini söyleme özgürlükleri yok. Efendileri ne derse onu yapıyor, kulaklarına ne fısıldarlarsa onu söylüyorlar. Öyle olunca da biri uyuyor, biri maç izliyor, Engin Altay da kağıt oynuyor."

"Ciddiyete bakın ciddiyete! CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Genel Başkanı bütçe konuşması yaparken kumar (poker) oynuyor, kartları dağıtıyor."

"Bunların derdi memleket falan değil. Kendilerine biçilen rolleri yerine getirmek..."

"Al Kızı ver papazı dünya size güzel..."

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