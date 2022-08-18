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Politika

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç tehditler savurdu! Özellikle not ediyormuş

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, partisini eleştirenlere yönelik tehditvâri bir paylaşımda bulundu. Özkoç, 'Bugün CHP aleyhine konuşanları özellikle not ediyorum' ifadelerini kullandı.

18 Ağustos 2022 Perşembe 08:17 - Güncelleme:
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Her fırsatta sözde 'basın özgürlüğü' savunuculuğa soyunan CHP'li yöneticilerin, eleştiri sırası kendilerine gelince tahammülsüzlükleri had safhaya ulaşıyor.

Son olarak CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, partisine gelen eleştirilere tehditvâri bir karşılık verdi.

CHP aleyhine konuşanları not aldığını belirten Engin Özkoç, "Bugün CHP aleyhine konuşanları özellikle not ediyorum" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü seçim sonrası ilk olarak "biz de sizdeniz" diye gelecek onlar. Araya karışmasınlar! Bize rüzgargülleri lazım değil, değişim için çalışacak neferler lazım."

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