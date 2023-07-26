CHP-Halk TV kavgası başladı! Mahiroğlu: Eren Erdem ergenin biri

Kılıçdaroğlu, kendisine karşı 'değişim' hareketi başlatan Ekrem İmamoğlu'na destek veren Halk TV ile sözleşmelerini feshetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, partilerinin Halk TV ile arasındaki protokolü tek taraflı feshettiğini bildirip, "Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi 1 Ocak 2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir." ifadelerini kullandı.

Eren Erdem için "Kime hizmet ettiği belli olmayan karanlık genel başkan yardımcınız" ifadesini kullanan Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, kaosu körükleyecek açıklamalarına yenilerini ekledi.

"EREN ERDEM ÇOCUK EVRENİNİ GEÇİRMEMİŞ, ERGEN BİRİSİ"

Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına konuk olan Mahiroğlu, Eren Erdem'i "Çocukluk evrenini geçirememiş, ergen düşüncesine sahip birisi" olarak niteledi. Mahiroğlu, Erdem için "Atatürk'ün kurduğu partide genel başkan yardımcısı koltuğunda oturamaz" diye konuştu.

"CHP BAŞKA KANALLARI DA FONLADI" İTİRAFI



CHP'nin başka kanallarla da benzer anlaşmalar yaptığını itiraf eden Mahiroğlu, "Kime hizmet ettiği, o koltuğa nasıl oturduğu belli olmayan şahsa soruyorum, CHP-Halk TV anlaşmasını niye iptal ettiniz? Başka yerlerle de bu anlaşmayı yaptınız mı, yaptıysanız iptal ettiniz mi?" diye sordu.

HALK TV'NİN SAHİBİ CAFER MAHİROĞLU: CHP TROLLERE PARA YAĞDIRIYOR



Sözlerinin devamında CHP'nin paralı bir trol ordusu olduğundan bahseden Mahiroğlu, "Bir takım YouTuber'lara gidip 100-150 bin lira aylıklar vererek bir ordu kuruyor" dedi.