BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE ARAÇ KİRALAMA VE İŞÇİ KIYIMI

CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yaklaşık 2 milyar liralık kiralık aracı ve çok sayıda işçi kıyımıyla gündeme geldi. 469 aracın 36 aylık kiralaması için yapılan ihale, sürücülü ve sürücüsüz opsiyonlarıyla toplamda 2 milyar lirayı aşıyor. Bu harcamaların, belediyenin çalışanlarına ödenebilecek maaşlar yerine yapılması tepki çekti.

AK PARTİ'DEN CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANINA ELEŞTİRİLER

AK Parti Grup Başkanvekili Yasin Sağay, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin neredeyse yarısını "lüks araç kiralama ihaleleri" adı altında harcadığını ileri sürdü. Ayrıca işten çıkarmalar konusunda da eleştiride bulunarak, personelin ani mesajlarla iş akdinin feshedildiğini dile getirdi.

BURSA GEMLİK BELEDİYESİ'NDE TERÖR TARTIŞMALARI

CHP'li Bursa Gemlik Belediyesi'nde ise belediye meclis toplantısında kayyum atamalarına tepki gösterildi. "Kayyuma Hayır" pankartlarının açılması üzerine AK Parti ve MHP üyeleri "Teröre Hayır" pankartlarıyla karşılık verdi.

Bu gelişmeler, CHP'li belediyeler üzerindeki israf ve işten çıkarma eleştirilerini artırırken, kamuoyunda belediyelerin şeffaflık ve yönetim anlayışları sorgulanmaya başlandı.

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