CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yaklaşık 2 milyar liralık kiralık aracı ve çok sayıda işçi kıyımıyla gündeme geldi. 469 aracın 36 aylık kiralaması için yapılan ihale, sürücülü ve sürücüsüz opsiyonlarıyla toplamda 2 milyar lirayı aşıyor. Bu harcamaların, belediyenin çalışanlarına ödenebilecek maaşlar yerine yapılması tepki çekti.
AK Parti Grup Başkanvekili Yasin Sağay, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin neredeyse yarısını "lüks araç kiralama ihaleleri" adı altında harcadığını ileri sürdü. Ayrıca işten çıkarmalar konusunda da eleştiride bulunarak, personelin ani mesajlarla iş akdinin feshedildiğini dile getirdi.
CHP'li Bursa Gemlik Belediyesi'nde ise belediye meclis toplantısında kayyum atamalarına tepki gösterildi. "Kayyuma Hayır" pankartlarının açılması üzerine AK Parti ve MHP üyeleri "Teröre Hayır" pankartlarıyla karşılık verdi.
Bu gelişmeler, CHP'li belediyeler üzerindeki israf ve işten çıkarma eleştirilerini artırırken, kamuoyunda belediyelerin şeffaflık ve yönetim anlayışları sorgulanmaya başlandı.