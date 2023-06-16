Türkiye 14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde milletvekillerini ve cumhurbaşkanını seçti. Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı, seçimi ezici bir üstünlükle kazanırken CHP ve ortakları yine mağlubiyet yaşadı. Seçim sonuçları sonrasında 'istifa et' çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin yönetimini keyfine göre yeniden dizayn etti. Parti örgütü ve örgüt yönetimi Kılıçdaroğlu'nun kontrolünde belirlenirken sosyal medya yönetimi ise seçim gecesi 'kazandık' paylaşımları yapan ve 'Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim' diyerek namus sözü veren Eren Erdem'e verildi.

"KAZANAMADIK AMA ERDOĞAN'A YENİLMEDİK"



Kılıçdaroğlu'ndan görevi alan Erdem, parti tabanından gelen 'topyekün değişim' çağrılarını bastırmak için bugün kamera karşısına geçerek, seçimi kaybetmediklerini öne sürdü.

"Elbette bizim yaptığımız bazı temel hatalar oldu." diyen Erdem, "Geldiğimiz nokta itibariyle, kazanamadık. Ama Recep Tayyip Erdoğan'a yenilmedik. Yedi düvele kaybettik." ifadelerini kullandı.

'Değişim' tartışmalarına yönelik konuşan Erdem, "Kılıçdaroğlu çok dikkatli bir şekilde bir politik hattı tartışmaya açma çabasıyla hareket ediyor. Evet değişim yapacağız, bütün politikalarımızı gözden geçireceğiz, hem de baştan aşağıya" dedi.