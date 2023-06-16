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Politika

CHP hezimeti kabullenemedi! Eren Erdem: Kazanamadık ama Erdoğan'a yenilmedik

'Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim' diyerek namus sözü verip, CHP'nin Sosyal Medya Yönetimi'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Eren Erdem, 'Geldiğimiz nokta itibariyle, kazanamadık. Ama Recep Tayyip Erdoğan'a yenilmedik. Yedi düvele kaybettik.' ifadelerini kullandı. Seçimde kaybeden CHP, kazanmak adına 7'li koalisyonun ortaklarına milletvekili kontenjanı ve bakanlık sözleri verirken terör örgütleriyle kirli pazarlıklara girişmişti...

16 Haziran 2023 Cuma 23:24 - Güncelleme:
CHP hezimeti kabullenemedi! Eren Erdem: Kazanamadık ama Erdoğan'a yenilmedik
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Türkiye 14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde milletvekillerini ve cumhurbaşkanını seçti. Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı, seçimi ezici bir üstünlükle kazanırken CHP ve ortakları yine mağlubiyet yaşadı. Seçim sonuçları sonrasında 'istifa et' çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin yönetimini keyfine göre yeniden dizayn etti. Parti örgütü ve örgüt yönetimi Kılıçdaroğlu'nun kontrolünde belirlenirken sosyal medya yönetimi ise seçim gecesi 'kazandık' paylaşımları yapan ve 'Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim' diyerek namus sözü veren Eren Erdem'e verildi.

"KAZANAMADIK AMA ERDOĞAN'A YENİLMEDİK"

Kılıçdaroğlu'ndan görevi alan Erdem, parti tabanından gelen 'topyekün değişim' çağrılarını bastırmak için bugün kamera karşısına geçerek, seçimi kaybetmediklerini öne sürdü.

"Elbette bizim yaptığımız bazı temel hatalar oldu." diyen Erdem, "Geldiğimiz nokta itibariyle, kazanamadık. Ama Recep Tayyip Erdoğan'a yenilmedik. Yedi düvele kaybettik." ifadelerini kullandı.

'Değişim' tartışmalarına yönelik konuşan Erdem, "Kılıçdaroğlu çok dikkatli bir şekilde bir politik hattı tartışmaya açma çabasıyla hareket ediyor. Evet değişim yapacağız, bütün politikalarımızı gözden geçireceğiz, hem de baştan aşağıya" dedi.

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