CHP hukuk tanımıyor: İmamoğlu'nu partisinin resmi internet sitesine İBB Başkanı olarak ekledi

CHP İBB adayı Ekrem İmamoğlu henüz mazbatasını alamamışken CHP'den dikkat çeken bir adım geldi.

Akşam'ın haberine göre, YSK'nın henüz kesin sonucu açıklanmadı ancak parti, resmi internet sitesindeki Yerel Yönetimler/Büyükşehir Belediye Başkanları bölümüne Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ilk sıradan ekledi. CHP'nin itiraz sürecindeki bu hareket hukuk tanımazlık olarak yorumlandı.

KESİN SONUÇLAR İÇİN GÖZLER YSK'DA

İstanbul'da seçimin nihai sonucu için Maltepe'deki geçersiz oyların sayımı bekleniyor. Maltepe'deki sayım tamamlanınca, birleştirme tutanaklarının oluşturulması ile YSK da İstanbul için kararını verecek.