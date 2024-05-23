CHP, İBB'nin lüks Roma gezisini itiraflara rağmen yalanlarla savundu

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de İBB'nin 45 gazeteciyle lüks Roma gezisini yalanlarla savundu. Emir, "Uçak kiralanması yapılmadı, ekonomi biletiyle uçtular. Masrafları da belediye bütçesinden karşılanmadı. Bir kez yemek yediler onu da Olimpiyat Komitesi ödedi" dedi, hiçbiri gerçek çıkmadı.

İLK YALAN: TARİFELİ UÇAK

MURAT EMİR: Uçak kiralanması yapılmadı, ekonomi biletiyle uçtular.

THY: İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve heyetinin Roma uçuşları için tarifeli bir seferimizin tahsis edildiği yönündeki ifadelere açıklık kazandırmak isteriz. Sayın Başkan ve heyetinin Roma seyahati, tarifeli bir uçuşumuzla gerçekleşmemiş olup, Türk Hava Yolları'na gelen talep üzerine Boeing-737 uçağımız kiralama yöntemiyle tahsis edilmiştir. Tarifeli bir uçuşumuzun özel bir heyete tahsis edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

PROGRAMDA YAZIYOR: Ekonomi sınıfı denilen uçuş, charter, yani THY'den kiralanan uçakla yapıldı (TK3270). Programda da, bu uçuş için ayrı bir kontuar açılacağı bilgisi yer alıyor.

İKİNCİ YALAN: MASRAFLAR

MURAT EMİR: Gazetecilerin yeme içme, konaklama masrafların belediye bütçesinden karşılanmadı.

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU: Tüm masraflar, belediye bütçesinden ödendi. Bunda yadırganacak bir şey yok.

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Gazeteciler etkinlik masrafını mı düşünecek. İBB'den Roma gezisi itirafı NOT: Gazetecilerin yurtdışı çıkış harcı bile belediye bütçesinden ödendiği ortaya çıktı.

ÜÇÜNCÜ YALAN: YEMEK

MURAT EMİR: Bir bir kez yemek yediler onu da Olimpiyat Komitesi ödedi.

BASINA AYRI YEMEK: EOC evsahipliğinde verildi denilen yemek, 20.30'da resmi heyet için verildi (Ristorante Pierluigi). Basın mensuplarına verilen yemek ise 19.30'da Molto Ristorante'de... Cuma günü check-out yapan misafirlerden isteyenler için otelde yemek servisi yapıldı. Gezi boyunca iki kez sabah kahvaltısı, iki kez öğle yemeği, 1 akşam yemeği yenildi.

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Ekrem İmamoğlu'nun 45 gazeteciyle lüks Roma gezisi tartışılırken; İBB'nin geçen ay 'turizm organizasyonu' ihalesi yaptığı ortaya çıkmıştı.