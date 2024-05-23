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Politika

CHP, İBB'nin lüks Roma gezisini itiraflara rağmen yalanlarla savundu

Meclis'te konuşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İBB'nin Roma'ya götürdüğü 45 gazetecinin masraflarının belediye bütçesinden karşılanmadığını öne sürdü. CHP'li Emir'i, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Murat Ongun ve THY'den yapılan açıklamalar yalanladı.

Akşam Gazetesi23 Mayıs 2024 Perşembe 08:26 - Güncelleme:
CHP, İBB'nin lüks Roma gezisini itiraflara rağmen yalanlarla savundu
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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de İBB'nin 45 gazeteciyle lüks Roma gezisini yalanlarla savundu. Emir, "Uçak kiralanması yapılmadı, ekonomi biletiyle uçtular. Masrafları da belediye bütçesinden karşılanmadı. Bir kez yemek yediler onu da Olimpiyat Komitesi ödedi" dedi, hiçbiri gerçek çıkmadı.

İLK YALAN: TARİFELİ UÇAK

MURAT EMİR: Uçak kiralanması yapılmadı, ekonomi biletiyle uçtular.

THY: İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve heyetinin Roma uçuşları için tarifeli bir seferimizin tahsis edildiği yönündeki ifadelere açıklık kazandırmak isteriz. Sayın Başkan ve heyetinin Roma seyahati, tarifeli bir uçuşumuzla gerçekleşmemiş olup, Türk Hava Yolları'na gelen talep üzerine Boeing-737 uçağımız kiralama yöntemiyle tahsis edilmiştir. Tarifeli bir uçuşumuzun özel bir heyete tahsis edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

PROGRAMDA YAZIYOR: Ekonomi sınıfı denilen uçuş, charter, yani THY'den kiralanan uçakla yapıldı (TK3270). Programda da, bu uçuş için ayrı bir kontuar açılacağı bilgisi yer alıyor.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir

İKİNCİ YALAN: MASRAFLAR

MURAT EMİR: Gazetecilerin yeme içme, konaklama masrafların belediye bütçesinden karşılanmadı.

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU: Tüm masraflar, belediye bütçesinden ödendi. Bunda yadırganacak bir şey yok.

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İBB SÖZCÜSÜ MURAT ONGUN: Gazeteciler etkinlik masrafını mı düşünecek.

İBB'den Roma gezisi itirafı

NOT: Gazetecilerin yurtdışı çıkış harcı bile belediye bütçesinden ödendiği ortaya çıktı.

ÜÇÜNCÜ YALAN: YEMEK

MURAT EMİR: Bir bir kez yemek yediler onu da Olimpiyat Komitesi ödedi.

BASINA AYRI YEMEK: EOC evsahipliğinde verildi denilen yemek, 20.30'da resmi heyet için verildi (Ristorante Pierluigi). Basın mensuplarına verilen yemek ise 19.30'da Molto Ristorante'de... Cuma günü check-out yapan misafirlerden isteyenler için otelde yemek servisi yapıldı. Gezi boyunca iki kez sabah kahvaltısı, iki kez öğle yemeği, 1 akşam yemeği yenildi.

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160 MİLYON TL'LİK TURİSTİK İHALE!

Ekrem İmamoğlu'nun 45 gazeteciyle lüks Roma gezisi tartışılırken; İBB'nin geçen ay 'turizm organizasyonu' ihalesi yaptığı ortaya çıkmıştı.

İBB'den 160 milyon TL'lik turistik ihale

İhale 22 Nisan 2024'te yapıldı. İhaleyi 160 milyon 871 bin 250 TL bedelle İBB'nin iştiraki olan İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş. kazandı. İhalede yurtdışı uçak bileti, 200 yurtiçi uçak bileti, 500 otel konaklama, 10 gezi teknesi temini şartları yer aldı. Otellerin 5 veya 4 yıldızlı olması gerektiği de şartnamede belirtildi. İhalede talep edilen eşantiyonlar da dikkat çekti. 5 bin tişört, 7 bin 500 yağmurluk, 2 bin powerbank, 2 bin USB bellek, bin magnet, 2 bin 500 termos yer aldı. Ayrıca 20 bin teneke kutulu kahve, 2 bin kutu lokum, 10 bin 500 hediye seti de talep edildiği görüldü.

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