Torpille PM üyeliği, dolarla milletvekilliği. CHP'li Aykut Erdoğdu'nun eski eşinin paylaştığı videolar, CHP'de 'torpille PM üyeliği' ve 'dolarla milletvekilliği' iddialarını da tartışmaya açtı.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Erdoğdu'nun sosyal medyada paylaştığı videolarda, özel hayata ilişkin açıklamaların dışında, CHP'de 'torpille Parti Meclisi üyeliği' ve 'dolarla milletvekilliği' iddiaları da tartışmaya neden oldu.

Videoda Aykut Erdoğdu, yeni evlendiği eşi CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Tuba Torun'un CHP Parti Meclisi'ne girmesi için 5 kez Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığını, kurultay boyunca kendisi için oy topladığını anlatıyor. Tuba Torun'a ait olduğu belirtilen ikinci videodaki ses kaydında ise Torun'un, Aykut Erdoğdu'ya tepki gösterirken, "Dolarla milletvekili oluyorlar, ben burada sabahtan akşama kadar kadın hakları diye yırtınıyorum" sözleri dikkat çekiyor.

CHP'li Aykut Erdoğdu, 25 Nisan 2022'de ayrıldığı eşi Özge Erdoğdu'nun Twitter'da açtığı hesaptan kendisi ve yeni eşi Tuba Torun ile yaptığı konuşmaları yayınlaması üzerine, özür mesajı yayınladı. Erdoğdu, eski eşi hakkına konuşmayacağını, eşi Tuba Torun'un da hastaneye kaldırıldığını belirterek 'ona yaşattıkları için özür dilediğini' yazdı. CHP yönetimi, 'torpil ve dolarla milletvekilliği' iddiaları konusunda bir açıklama yapmadı.