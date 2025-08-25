Geçtiğimiz ay, 'şaibeli kurultay' duruşmasının sonucunu bile beklemeden kongre takvimini ilan eden genel merkeze muhalif kanadın tepkisi sert olmuştu. 'Olası bir butlan kararına karşı ön alma girişimi' olarak yorumlanan bu hamlenin ardından 13 Ağustos'ta mahalle delege seçimleri başladı.

Genel merkez destekçileri ile muhalif kanat arasındaki söz düelloları, seçimlerin başlamasıyla birlikte birçok noktada arbedeye dönüştü. Samsun'dan Afyon'a, İzmit'ten Erzurum'a kadar birçok il ve ilçede kavga, küfürleşme, hile iddiaları ve gözaltı kararları, seçim sürecine damga vurdu.

SANDIĞA İLGİ DÜŞÜK

Sabah'ın haberine göre; Edinilen bilgilere göre partililerin delege seçimlerine ilgisi de oldukça düşük seviyede kaldı. Seçimlerin genel merkezin ağır baskısı altında devam ettiğini savunan partili kaynaklar, mevcut ilgisizliğin en önemli gerekçesinin bu durum olduğunu vurguladı. Buna ek olarak, Marmaris başta olmak üzere bazı ilçelerde yönetim kadrolarının antidemokratik tutumları da gerginliği artırdı.

15 Eylül'deki duruşmadan 'iptal' kararı çıkabileceğine yönelik güçlü beklentinin de seçim heyecanını sekteye uğrattığı bildirildi. Oy kullanması öngörülen partililerden en az yarısının sandığa gitmediği ve süreci uzaktan izlemeyi tercih ettiği aktarıldı.

'TÜM KARARLARI GEÇERSİZ OLUR'

'Şaibeli kurultay' duruşmasında olası bir mutlak butlan kararı çıkması ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve geri dönmesi halinde, halihazırda devam eden kongreler takviminin akıbeti de merak konusu oldu. Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen partili kaynaklar, "Mahkemeden olası bir butlan kararı çıkması durumunda Özgür Bey'in bugüne kadar genel başkan sıfatıyla aldığı tüm kararlar ve attığı tüm imzalar geçersiz hale gelir" iddiasını savunuyor.

'TAKVİM SIFIRDAN BAŞLAR'

Söz konusu durumun gerçekleşmesi halinde kongreler takviminin iptalinin ana gündem maddelerinden biri haline gelebileceğini savunan kaynaklar, "Böyle bir durumla karşı karşıya kalınırsa, Kemal Bey'in de yeniden göreve dönmesi halinde, hazırlıklar tamamlandıktan sonra kongreler süreci sıfırdan başlatılabilir. Kemal Bey de elbette partiyi bir an önce, en sağlıklı şekilde olağan kurultaya taşımak isteyecektir" değerlendirmesinde bulunuyor.