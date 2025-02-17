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Politika

CHP içindeki hizip yarışları! Ömer Çelik: Bunlar siyasetsizlik biçimleridir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhur ittifakını hedef alan CHP'nin yürüttüğü manipülasyon ve yalan siyasetine sert tepki gösterdi. 'CHP'deki farklı hiziplerin başındaki siyasetçiler arasında giderek sertleşen bir yarış olduğunu görüyoruz. Bu kendilerini ilgilendirir.' diyen Çelik, CHP'nin bir sürü gayri meşru yönteme başvurduğunu söyleyerek 'Bunlar siyaset üretme yöntemleri değil, siyasetsizlik biçimleridir ve bunların Cumhurbaşkanımızın gündemi içinde bir saniyelik bile yeri yoktur.' dedi.

Haber Merkezi17 Şubat 2025 Pazartesi 17:43 - Güncelleme:
CHP içindeki hizip yarışları! Ömer Çelik: Bunlar siyasetsizlik biçimleridir
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP'deki farklı hiziplerin başındaki siyasetçiler arasında giderek sertleşen bir yarış olduğunu görüyoruz. Bu kendilerini ilgilendirir." dedi.

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

CHP'deki farklı hiziplerin başındaki siyasetçiler arasında giderek sertleşen bir yarış olduğunu görüyoruz. Bu kendilerini ilgilendirir.

Lakin bu yarışı Cumhurbaşkanımızı, Ak Parti'mizi ve Cumhur İttifakımızı hedef alarak sürdürme gayretleri beyhudedir. Bu hizipçi siyasetin temsilcilerinin Cumhurbaşkanımız tarafından muhatap alınmak için siyasal manipülasyon ve yalan siyaseti diyebileceğimiz bir sürü gayrı meşru yönteme başvurduğunu görüyoruz. Bunlar siyaset üretme yöntemleri değil, siyasetsizlik biçimleridir ve bunların Cumhurbaşkanımızın gündemi içinde bir saniyelik bile yeri yoktur.

Cumhurbaşkanımızın ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine taşırken imza attığı siyasetler, dünya siyaset sahnesindeki önemli liderler için bile ilham kaynağıdır. CHP içindeki hizip yarışları ise siyasetsizleşme tarihinin parçası olmaktan öteye gitmemektedir.

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