HDP destekli Yedili Koalisyon'un adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı yayınında konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, terör örgütü PKK'nın kurucularından Sakine Cansız hakkında sorulan soruya cevap verdi. Kaftancıoğlu daha evvel yaptığı paylaşımların hala arkasında olduğunu belirterek terör seviciliğine devam etti.

KAFTANCIOĞLU TERÖRİST KAYBINI İNSANLIK KAYBI OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ!



Terör örgütü PKK'nın kurucularından ve Paris'te öldürülen Sakine Cansız hakkında daha evvel '' ifadelerini kullanan ve ölümünü insanlığın kaybı olarak değerlendiren Kaftancıoğlu, "Sakine Cansız Avrupa'nın orta yerinde infaz edilmiştir. Her ne olursa olsun hiç kimsenin infaz edilmesi yapılan işin yanlış olduğunu söylememe engel değil" ifadelerini kullandı.

CHP'li Kaftancıoğlu'nun PKK'nın kurucularından Cansız'ın ölümü ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:



"İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder" demiş Sakine Cansız. Ve insanlık kaybetti."

"Üç kadın sözünü uzak, resmi, sıradanlaştırışı buluyorum. 'Üç devrimci kadın' denmeli. Devrimci oldukları için öldüler."