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Politika

CHP'nin iki yüzlü milliyetçiliği! Kaftancıoğlu teröristi masum göstermeye çalıştı

HDP destekli Yedili Koalisyon adayı Kılıçdaroğlu ve ekibi, seçimin ikinci turunda milliyetçilerden oy almaya çalışıyor fakat gerçek yüzleri yine ortaya çıktı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, katıldığı yayınında terör örgütü PKK'nın kurucularından Sakine Cansız hakkında daha evvel yaptığı paylaşımların hala arkasında olduğunu belirterek terör seviciliği yaptı. Sakine Cansız'ın ölümünden üzüntü duyduğunu dile getiren Kaftancıoğlu, 'Her ne olursa olsun hiç kimsenin infaz edilmesi yapılan işin yanlış olduğunu söylememe engel değil' şeklinde konuştu.

25 Mayıs 2023 Perşembe 01:58 - Güncelleme:
CHP'nin iki yüzlü milliyetçiliği! Kaftancıoğlu teröristi masum göstermeye çalıştı
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HDP destekli Yedili Koalisyon'un adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı yayınında konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, terör örgütü PKK'nın kurucularından Sakine Cansız hakkında sorulan soruya cevap verdi. Kaftancıoğlu daha evvel yaptığı paylaşımların hala arkasında olduğunu belirterek terör seviciliğine devam etti.

Terör örgütü PKK'nın kurucularından ve Paris'te öldürülen Sakine Cansız hakkında daha evvel 'devrimci kadın' ifadelerini kullanan ve ölümünü insanlığın kaybı olarak değerlendiren Kaftancıoğlu, "Sakine Cansız Avrupa'nın orta yerinde infaz edilmiştir. Her ne olursa olsun hiç kimsenin infaz edilmesi yapılan işin yanlış olduğunu söylememe engel değil" ifadelerini kullandı.

KAFTANCIOĞLU TERÖRİST KAYBINI İNSANLIK KAYBI OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ!

CHP'li Kaftancıoğlu'nun PKK'nın kurucularından Cansız'ın ölümü ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

"İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder" demiş Sakine Cansız. Ve insanlık kaybetti."

"Üç kadın sözünü uzak, resmi, sıradanlaştırışı buluyorum. 'Üç devrimci kadın' denmeli. Devrimci oldukları için öldüler."

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