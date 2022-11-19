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Politika

CHP ile gerilim büyüyor! İYİ Partili Ağıralioğlu: Sınırları zorluyorlar

CHP ve İYİ Parti arasında yaşanan 'Kılıçdaroğlu kazanamaz' gerilimi katlanarak devam ediyor. İsim vermeden Engin Özkoç ve Engin Altay'ı hedef alan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, 'Sınırları zorluyorlar' dedi.

19 Kasım 2022 Cumartesi 07:50 - Güncelleme:
CHP ile gerilim büyüyor! İYİ Partili Ağıralioğlu: Sınırları zorluyorlar
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CHP ve İYİ Parti arasında yaşanan 'Kemal Kılıçdaroğlu kazanamaz' kavgası gittikçe büyüyor. CHP'nin 'Kraldan çok kralcı' cevabının ardından İYİ Parti kanadından yeni açıklama gecikmedi.

İYİ PARTİ'NİN KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMASINA CHP'DEN CEVAP: KRALDAN ÇOK KRALCI

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun yaptığı "Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişeliyiz" çıkışının ardından CHP Genel Başkan Yardımcıları Engin Altay ve Engin Özkoç, Ağıralioğlu'na sert sözlerle yüklenerek "Kraldan çok kralcı" yanıtını vermişti.

İYİ PARTİ AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ

Karşılıklı açıklamalar sonrası Yavuz Ağıralioğlu'ndan bir açıklama daha geldi.

İYİ Partili CHP'ye göndermede bulunarak muhalefetin 20 yıldır iktidarı yenemediğine dikkat çekti. CHP'ye salvolarını sürdüren Ağıralioğlu, "20 yıl sonra İstanbul ve Ankara kazanıldı. Meral Akşener'in projesidir. Hakkaniyet gözardı edildiği zaman bunu vurgulamak lazım." dedi.

SINIRLARI ZORLUYORLAR

İsim vermeden Altay ve Özkoç'u hedef alan Ağıralioğlu'na sınırları zorluyorlar göndermesi yaptı.

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