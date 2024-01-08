İSTANBUL 17°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ocak 2024 Pazartesi / 27 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,8865
  • EURO
    32,7343
  • ALTIN
    1956.77
  • BIST100
    7628.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • CHP ile HDP/DEM Parti arasında salon krizi: Oy vermeyeceğiz
Politika

CHP ile HDP/DEM Parti arasında salon krizi: Oy vermeyeceğiz

HDP/DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Antalya'da salon taleplerini reddeden CHP'li belediyeye ateş püskürdü. Yerel seçimlere ilişkin adeta gözdağı veren HDP'li Bakırhan, 'Oyumuzu alacaksın, oyumuzla saltanat kuracaksın, ama salon bile vermeyeceksin. Bize selam vermeyene, salon vermeyene oyumuzu vermeyiz' dedi.

8 Ocak 2024 Pazartesi 07:32 - Güncelleme:
CHP ile HDP/DEM Parti arasında salon krizi: Oy vermeyeceğiz
ABONE OL

Yerel seçimler öncesi PKK terör örgütünün siyası uzantısı HDP/DEM ile ortaklık masasına oturma planı yapan CHP, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Antalya 1'inci Olağanüstü Kongresi'ni Kepez ilçesinde bulunan bir düğün salonunda yapıldı.

HDP'DEN CHP'YE GÖZDAĞI

HDP/DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan yaptığı konuşmasında kongre için salon talebini reddeden CHP'li belediyeye çok sert tepki göstererek yerel seçim öncesi adeta gözdağı verdi.

"OYUMUZLA SALTANAT KURDUN"

Bakırhan, başta CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Özgür Özel yönetimine adeta rest çekti. Bakırkan, "Oyumuzu alacaksın, oyumuzla saltanat kuracaksın. Ama Kürtler salon talep ettiği zaman vermeyeceksin." dedi.

"OY VERMEYİZ..."

Bakırhan, "Antalya'da sizin huzurunuzda sesleniyorum; Biz asla bir faşiste, ırkçıya, salon vermeyene oy vermeyiz" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.