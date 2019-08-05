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CHP ile HDP’nin kıyakçılık yarışı 

CHP ve HDP’li belediye başkanları kendilerine ve yandaşlarına kıyak konusunda yarışıyor. Diyarbakır’da HDP’li Kayapınar Belediyesi Başkanı Kezban Yılmaz, kendisini Belediye Personel Şirketi’ne atayarak 7 bin TL maaş bağladı. 

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Seçimlerde örtülü ittifak yapan HDP ile CHP, kazandıkları belediyelerde kıyakçılık konusunda adeta birbiriyle yarışıyor. İşçi kıyımı yapan ve Kandil’den talimat alan HDP’li belediyeler şimdi de kıyak maaşlarla gündeme geldi. CHP’li İzmir Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’dan sonra Diyarbakır Kayapınar Belediyesi’nin HDP’li Başkanı Kezban Yılmaz, yönetimini devraldığı ‘Kayapınar Belediye Personel A.Ş’de yönetim kurulunu değiştirdi. Şirketin 30 Nisan’da gerçekleştirilen toplantısında Kezban Yılmaz, kendisini yönetim kurulu başkanı seçtirirken, İdil Belediye Meclisi üyesi iken terör suçlamasıyla görevinden uzaklaştırılan Nevin Girasun’un da aralarında bulunduğu Muzaffer Özdemir, Murat Aslan ve Arjen Karakuş’un da yönetim kuruluna seçilmesine karar verildi. Kurul üyelerinden Muzaffer Özdemir’in daha önce Demokratik Bölgeler Partisi’nde (DBP) yöneticilik yaptığı, DBP’li Nevin Girasun’un ise hakkındaki terör soruşturması nedeniyle İçişleri Bakanlığınca İdil Belediye Meclis üyeliği görevinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

NET 7 BİN TL MAAŞ

Toplantıda, yönetim kurulu başkanı aynı zamanda belediye başkanı olan Kezban Yılmaz ile şirketin başkan vekili olarak görevlendirilen Muzaffer Özdemir’e aylık net 7 bin lira, üyelerin her birine de aylık net 5 bin lira maaş ödenmesine karar verildi. Başkan Yılmaz, hem belediye başkanı olarak hem de şirket yönetim kurulu başkanı olarak çifte maaşa kavuştu. Alınan kararda, yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödemesi adı altında toplantı başına ödenmesi gereken ücretin aylık net olarak bağlanması dikkati çekti. 

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