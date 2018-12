CHP İstanbul için en büyük tehdit

DERTLERİ SADECE KOLTUK

“CHP zihniyetinin 1994’ün bir adım ötesine geçemediğini görüyoruz. Ne İstanbul umurlarında, ne Türkiye umurlarında, ne de dünyada ne olup bittiği umurlarında. Varsa yoksa kendi partilerindeki koltuk mücadelesi. CHP bunlardan ibaret bir partidir. Kendileri de her seçim şapkadan başka bir tavşan çıkartmanın peşine düşüyorlar. Bir gün çarşaflı kadınlara rozet takıyor, bir gün bölücü örgütün güdümüyle el takıyorlar, ertesi gün tam tersi görüşleri savunan başka partiye göz kırpıyorlar. Her seçim döneminde kılıktan kılığa giriyorlar. Transferden transformasyona her türlü siyasi oyun bunlarda mubahtır. Milletimiz bunları ciğerine kadar tanıyor.”