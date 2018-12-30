CHP İstanbul için en büyük tehdit

Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde, partisinin İstanbul Büyükşehir ile ilçe belediye başkan adaylarını Sinan Erdem Spor Salonu’nda tanıttı. Erdoğan, salona TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile birlikte girdi. Başkan Erdoğan tanıtım toplantısı öncesi İstanbul’un farklı ilçelerinden gelen ve salonu dolduran partililere hitap etti ve önemli mesajlar verdi. İşte Erdoğan’ın konuşmasının satır başları:

İNSANLIĞIN GÖZBEBEĞİ

“Aziz milletim, sevgili İstanbullular, değerli dava ve yol arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Tarih boyunca hep insanlığın göz bebeği olmuş, peygamber efendimizin övgüsüyle şereflenmiş tek bir taşına tüm servetlerin feda edildiği bu kutlu şehrin bahtiyar insanlarını selamlıyorum. Bir ayağını Avrupa’ya diğerini Asya’ya bastığı eşsiz coğrafyasında Türkiye’nin de dünyanın da her güzelliğini içinde barındıran, kendisini sevmenin bir ömre bedel olduğu bu şehrin tüm insanlarını selamlıyorum.”

HEP KAHIR DEVRALDIK

“Bakınız bu ülkenin en güzel renklerinden biri olan merhum Cem Karaca bir şarkısında ne diyor? ‘Dur, bırak kaynasın kahvenin suyu. Bana İstanbul’u anlat nasıldır? Bana Boğazı anlat nasıl? Haziran titreyişleri kaçak yağmurlar ardı, yıkanmış kurunur muydu yine o yeditepe? Ana şefkati gibi sıcak güneşte dur; bırak kalsın açma televizyonu. Bana İstanbul’u anlat nasıldır? Şehirlerin şehirlerini anlat nasıldır? Beyoğlu sırtlarından yasak gözlerimle bakıp, köprüler, Sarayburnu, minareler ve Haliç’e deyiverdin mi bir selamı gizlice? Kokun İstanbul gibidir, gözlerin İstanbul gecesi. Şimdi gel sarıl, sarıl bana kınalım. Gökkubbenin altında beraber çok şükür diyerek yeniden başlamanın hayali. Biz İstanbul’u hep kahırla devraldık. Biz bugünlere getirdik. AK Parti olarak hem büyükşehirde, hem de ilçelerde tüm benliğini İstanbul’a adamış adaylarla yola çıkacağız.”

YÜREĞİMİZ CIZ ETTİ

“İstanbul büyükşehir ve ilçe adaylarımız, AK Parti’nin her ferdi gibi hizmet siyasetiyle gece gündüz hemşehrilerimizin hizmetinde olacaktır. İstanbul güzel olduğu kadar, nazlı bir şehirdir. Asla ihmale gelmez. Mesela şehircilik ihmale gelmez. Mesela hizmette ihmale gelmez. Sokakları çöpten gelmez, Haliç’i kokudan geçilmez. Biz İstanbul’a hep layık olduğu şekilde muamele etme çabasında olduk. 1994’te aldığımızda karşımızda öyle sahipsiz bırakılmış bir şehir vardı ki, yüreğimiz cız etti. Bu süreçte gördük ki, İstanbul için en büyük doğal tehdit depremse, en büyük siyasi tehdit de CHP zihniyetidir. CHP zihniyeti ne zaman bu şehrin başına musallat olmuşsa, İstanbul acı çekmiş, kıvranmıştır. İdeolojik olarak bu partiye oy verenler dışında, CHP’nin İstanbul’a hizmet sunabileceğine inanmadığı için o zihniyeti bu şehre yaklaştırmadı.

AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE

“Karga adını değiştirse de sesinden tanınır” CHP adını da değiştirse, kılığını da değiştirse milletimiz onu sesinden tanır. Nasıl mı tanır? Tek parti devrindeki zulmünden tanır, darbelere verdiği destekten tanır. Sokak teröristlerine sahip çıkmaktan tanır. İnancına tarihine olan husumetinden tanır. Millete hakaret eden yöneticilerinden, milletvekillerinden tanır. Lafa gelince demokrat, özüne gelince simsiyah faşist duruşundan tanır. Milletimiz bunları 26 milyon 330 bin kişinin oyuyla seçilmiş cumhurbaşkanını, asmakla, darbeyle tehdit eden o bed sesinden tanır. Bakın sahip çıkıyor. Niye? Al birini vur öbürüne.”