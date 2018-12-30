CHP İstanbul için en büyük tehdit
Başkan Erdoğan, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile 36 ilçenin adaylarını görkemli törenle açıkladı, “CHP zihniyeti ne zaman bu şehrin başına musallat olmuşsa, İstanbul acı çekmiştir” dedi.
Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde, partisinin İstanbul Büyükşehir ile ilçe belediye başkan adaylarını Sinan Erdem Spor Salonu’nda tanıttı. Erdoğan, salona TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile birlikte girdi. Başkan Erdoğan tanıtım toplantısı öncesi İstanbul’un farklı ilçelerinden gelen ve salonu dolduran partililere hitap etti ve önemli mesajlar verdi. İşte Erdoğan’ın konuşmasının satır başları:
İNSANLIĞIN GÖZBEBEĞİ
“Aziz milletim, sevgili İstanbullular, değerli dava ve yol arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Tarih boyunca hep insanlığın göz bebeği olmuş, peygamber efendimizin övgüsüyle şereflenmiş tek bir taşına tüm servetlerin feda edildiği bu kutlu şehrin bahtiyar insanlarını selamlıyorum. Bir ayağını Avrupa’ya diğerini Asya’ya bastığı eşsiz coğrafyasında Türkiye’nin de dünyanın da her güzelliğini içinde barındıran, kendisini sevmenin bir ömre bedel olduğu bu şehrin tüm insanlarını selamlıyorum.”
HEP KAHIR DEVRALDIK
“Bakınız bu ülkenin en güzel renklerinden biri olan merhum Cem Karaca bir şarkısında ne diyor? ‘Dur, bırak kaynasın kahvenin suyu. Bana İstanbul’u anlat nasıldır? Bana Boğazı anlat nasıl? Haziran titreyişleri kaçak yağmurlar ardı, yıkanmış kurunur muydu yine o yeditepe? Ana şefkati gibi sıcak güneşte dur; bırak kalsın açma televizyonu. Bana İstanbul’u anlat nasıldır? Şehirlerin şehirlerini anlat nasıldır? Beyoğlu sırtlarından yasak gözlerimle bakıp, köprüler, Sarayburnu, minareler ve Haliç’e deyiverdin mi bir selamı gizlice? Kokun İstanbul gibidir, gözlerin İstanbul gecesi. Şimdi gel sarıl, sarıl bana kınalım. Gökkubbenin altında beraber çok şükür diyerek yeniden başlamanın hayali. Biz İstanbul’u hep kahırla devraldık. Biz bugünlere getirdik. AK Parti olarak hem büyükşehirde, hem de ilçelerde tüm benliğini İstanbul’a adamış adaylarla yola çıkacağız.”
YÜREĞİMİZ CIZ ETTİ
“İstanbul büyükşehir ve ilçe adaylarımız, AK Parti’nin her ferdi gibi hizmet siyasetiyle gece gündüz hemşehrilerimizin hizmetinde olacaktır. İstanbul güzel olduğu kadar, nazlı bir şehirdir. Asla ihmale gelmez. Mesela şehircilik ihmale gelmez. Mesela hizmette ihmale gelmez. Sokakları çöpten gelmez, Haliç’i kokudan geçilmez. Biz İstanbul’a hep layık olduğu şekilde muamele etme çabasında olduk. 1994’te aldığımızda karşımızda öyle sahipsiz bırakılmış bir şehir vardı ki, yüreğimiz cız etti. Bu süreçte gördük ki, İstanbul için en büyük doğal tehdit depremse, en büyük siyasi tehdit de CHP zihniyetidir. CHP zihniyeti ne zaman bu şehrin başına musallat olmuşsa, İstanbul acı çekmiş, kıvranmıştır. İdeolojik olarak bu partiye oy verenler dışında, CHP’nin İstanbul’a hizmet sunabileceğine inanmadığı için o zihniyeti bu şehre yaklaştırmadı.
AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE
“Karga adını değiştirse de sesinden tanınır” CHP adını da değiştirse, kılığını da değiştirse milletimiz onu sesinden tanır. Nasıl mı tanır? Tek parti devrindeki zulmünden tanır, darbelere verdiği destekten tanır. Sokak teröristlerine sahip çıkmaktan tanır. İnancına tarihine olan husumetinden tanır. Millete hakaret eden yöneticilerinden, milletvekillerinden tanır. Lafa gelince demokrat, özüne gelince simsiyah faşist duruşundan tanır. Milletimiz bunları 26 milyon 330 bin kişinin oyuyla seçilmiş cumhurbaşkanını, asmakla, darbeyle tehdit eden o bed sesinden tanır. Bakın sahip çıkıyor. Niye? Al birini vur öbürüne.”
Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki tanıtım toplantısı öncesi İstanbul’un farklı ilçelerinden gelen partililer salonu doldurdu. Spor salonu çevresinde ve içinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü. Salona girmek isteyenler tek tek güvenlik noktalarından içeri alındı. Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları taşıyan katılımcılar, sık sık sloganlar attı.
TECRÜBELİ BİR İSMİ ADAY GÖSTERDİK
Yıldırım ile dava ve yol arkadaşlığını da anlatan Başkan Erdoğan “İstanbul’u çok önemsediğimiz için bakanlıklar yapmış, başbakanlık yapmış meclis başkanımızı büyükşehire aday yapıyoruz. En güzide, kıdemli, tecrübeli, icraatçı bir ismi aday olarak gösterdik. İstanbul buna layık” dedi.
DERTLERİ SADECE KOLTUK
“CHP zihniyetinin 1994’ün bir adım ötesine geçemediğini görüyoruz. Ne İstanbul umurlarında, ne Türkiye umurlarında, ne de dünyada ne olup bittiği umurlarında. Varsa yoksa kendi partilerindeki koltuk mücadelesi. CHP bunlardan ibaret bir partidir. Kendileri de her seçim şapkadan başka bir tavşan çıkartmanın peşine düşüyorlar. Bir gün çarşaflı kadınlara rozet takıyor, bir gün bölücü örgütün güdümüyle el takıyorlar, ertesi gün tam tersi görüşleri savunan başka partiye göz kırpıyorlar. Her seçim döneminde kılıktan kılığa giriyorlar. Transferden transformasyona her türlü siyasi oyun bunlarda mubahtır. Milletimiz bunları ciğerine kadar tanıyor.”
3 İLÇEDEN ADAY GÖSTERMİYORUZ
Başkan Erdoğan, “İstanbul’un 3 ilçesinde biz aday göstermiyoruz, Cumhur İttifakı adayı olarak üç isim belirledik. Beşiktaş’ta MHP’den Serkan Toperi, Maltepe’de Ahmet Baykan, Silivri’de de Volkan Yılmaz’ı destekleyeceğiz” dedi.
HİZMETLE OYLARINI ALACAĞIZ
“CHP hangi boyaya boyanırsa boyansın. Milletimiz onu tanır. Unutmayın kimse AK Parti’ye oy vermek zorunda değil. Önce ahlakımızla, duruşumuzla, mütevaziliğimizle, değerlerimizle milletimizin gönlüne girecek, ardından yapacağımız hizmetlerle onların oyunu alacağız. Bir şeye çok dikkat edeceğiz. Tevazu, samimiyet ve gayret. Biz 31 Mart’ta kampanyamızı gönül belediyeciliği üzerine bina ettik. Bunun başka bir yolu yoktur. Şayet bu salonda milletimizin gönlüne girerek oyunu alamayacağına kalpten inanmayan tek bir kişi varsa, bilsin ki yanlış yerdedir.”
TOPLANTI YAPACAĞIZ
“Salı günü Ankara’da aynı toplantıyı yapacağız, haftaya cumartesi İzmir’de aynı toplantıyı yapacağız. Şimdi burada ekonomiyle ilgili kısa bir girizgah yapacak, diğer hizmetlerimizle ilgili konuyu Salı günü Ankara toplantımıza bırakacağım. Öncelikle yeni yılın milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 16 Nisan halk oylamasıyla ve 24 Haziran seçimleri ülkemiz için önemli bir milat olmuştur. 9 Temmuz’da yeminimizi yaparak kabinemizi açıkladık. 3 Ağustos’ta cumhurbaşkanlığı hükümet sistemimizin ilk 100 günlük icraat programını ilan ettik. Yüzde 97 gerçekleşme performansını milletimizle paylaştık. İkinci 100 güne dair programımızı da ortaya koyduk.”
Şenocak: Gönülleri fethe çıkacağız
Toplantıda ilk konuşmayı yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak şunları söyledi: “Gönül belediyeciliğinde İstanbul adaylarımızı açıklıyoruz. Ben daha baştan aday olsun olmasın görev ve sorumluluk üstlenmeye talip olmuş tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. 31 Mart’ta kardeş kavgası isteyenler değil kardeşlik ve huzur diyenler kazanacaktır. Gönül belediyeciliği için gönüller fethine çıkacağız.”
YILDIRIM: İSTANBUL'UN TÜM SORUNLARINI ÇÖZECEĞİM
AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım oldu. Yıldırım ilk açıklamamasında şunları söyledi: “Babam beni okuyayım diye İstanbul’a gönderdi. Burada meslek sahibi, aile babası oldum. İstanbul’da Binali Yıldırım oldum. Benim bu güzel şehre daha fazla hizmet borcum var. Her gün metrobüsle ekmeğinin peşine düşen kardeşime borcum var. Her sabah okul yoluna çıkan çocuklara, gençlere borcum var. Hem çalışıp hem evini düzen içinde tutan kadınlara borcum var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından geliyorum. Kadıköy’ün de sorunlarını çözeceğim. Pendik’in sorunlarını da çözeceğim. Üsküdar’ın da derdi benim, Kadıköy’ün de derdi benim derdim.” Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayının Binali Yıldırım olduğu yayınlanan video ile duyuruldu. Yıldırım, görüntüleri izlerken gözyaşlarını tutamadı.
Uysal: Bizim yine en kuvvetli kalemiz olacak
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal: “Önümüzde yaklaşık bir üç ay sonra seçim var. Diyoruz ki büyükşehiriyle, ilçe belediyeleriyle teşkilatıyla inşallah İstanbul AK Parti’nin yeniden en kuvvetli kalesi olacak inşallah. Biraz sonra Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarımız açıklanacak. İnanıyorum ki, aday olan arkadaşlarımızdan daha fazla aday olmayan arkadaşlarımız çalışacak ki bu dava yeniden ayağa kalkıp dirilecek inşallah. Her zaman söyleriz ‘nerede görev verilirse hepsini yaparız’ hele ki bu görev İstanbul’daysa... İstanbul’a hizmet etmek kutsal bir görevdir. İnşallah biraz sonra adaylar açıklandığı zaman aday olarak görev verilenlerle, aynı zamanda sadece üye olan arkadaşlarımızla kapı kapı dolaşıp inşallah İstanbul’da dünyanın hiç kimsenin tahmin etmediği güzel bir netice alacağız inşallah.” Bu arada Mevlüt Uysal Büyükçekmece Belediye Başkan adayı oldu.
İSTANBUL İLÇE ADAYLARI
Adalar: ÖZLEM ÖZTEKİN VURAL
Arnavutköy: A. HAŞİM BALTACI
Ataşehir: İSMAİL ERDEM
Avcılar: İBRAHİM ULUSOY
Bağcılar: LOKMAN ÇAĞIRICI
Bahçelievler: HAKAN BAHADIR
Bakırköy: MEHMUT UMUR
Başakşehir: YASİN KARTOĞLU
Bayrampaşa: ATİLLA AYDINER
Beykoz: MURAT AYDIN
Beylikdüzü: MUSTAFA NECATİ IŞIK
Beyoğlu: HAYDAR ALİ YILMAZ
Büyükçekmece: MEVLÜT UYSAL
Çatalca: MESUT ÜNER
Çekmeköy: AHMET POYRAZ
Esenler: MEHMET TEVFİK GÖKSU
Esenyurt: AZMİ EKİNCİ
Eyüpsultan: DENİZ KÖKEN
Fatih: ERGÜN TURAN
Gaziosmanpaşa: H. TAHSİN USTA
Güngören: BÜNYAMİN DEMİR
Kadıköy: ÖZGÜL ÖZKAN YAVUZ
Kâğıthane: MEVLÜT ÖZTEKİN
Kartal: EBUBEKİR TAŞYÜREK
K. çekmece: TEMEL KARADENİZ
Pendik: AHMET CİN
Sancaktepe: ŞEYMA DÖĞÜCÜ
Sarıyer: SALİH BAYRAKTAR
Sultanbeyli: HÜSEYİN KESKİN
Sultangazi: ABDURRAHMAN DURSUN
Şile: İLHAN OCAKLI
Şişli: NİHAL YILDIRIM
Tuzla: ŞADİ YAZICI
Ümraniye: İSMET YILDIRIM
Üsküdar: HİLMİ TÜRKMEN
Zeytinburnu: ÖMER ARISOY
CUMHUR İTTİFAKI ADAYLARI
Beşiktaş: SERKAN TOPERİ (MHP)
Maltepe: AHMET BAYKAN (MHP)
Silivri: VOLKAN YILMAZ (MHP)
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