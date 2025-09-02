İstanbul 45.Asliye Hukuk Mahkemesi CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevinden uzaklaştırılmalarına, geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.

İstanbul'da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen kongrenin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verilirken mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durdurulmasına karar verdi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na tedbiren Gürsel Tekin atandı.

Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap ise yönetime getirildi.

GÜRSEL TEKİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Gürsel Tekin'den karara ilişkin ilk açıklama geldi.

Tekin, "CHP'yi birlik beraberlik içinde kongreye götüreceğiz. CHP'yi CHP'liler yönetecek. 4 eski ilçe başkanı ve ben atandık. Partinin abileri olarak görev yapacağız. CHP'de ben ev sahibiyim. Amacımız partiyi adliye koridorlarından, kavga alanlarından kurtarmak ve iktidara taşımak. Süreci ve ne yapacağımızı kısa sürede belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANMA KARARI

CHP, saat 17.00'de olağanüstü toplanma kararı aldı.