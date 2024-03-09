CHP İzmir Belediye Başkan adayı Tugay, Tunç Soyer'e sitem etti: Dünden beri içim acıyor

CHP İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Cemil Tugay, Karşıyaka-Çiğli Tunceliler Kültür Dayanışma Doğa Derneği üyeleri ile bir araya geldi. Programa, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Karşıyaka Belediye başkan adayı Yıldız İşçimenler Ünsal, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Karşıyaka-Çiğli Tuncelililer Kültür Dernek Başkanı Yüksel Bakış ve dernek üyeleri de katıldı.

'DÜNDEN BERİ İÇİM ACIYOR'

Tugay, Pir Sultan Abdal'ın sözleriyle sürdürdüğü konuşmasında, İstanbul'a giderek Ekrem İmamoğlu'na destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i kastederek, "İzmirliler buna izin vermez. Biz bu tartışmayı yaparken Manisa'da, Uşak'ta, Balıkesir'de, Kastamonu'da, Amasya'da Türkiye'nin çok yerinde kazanıyoruz. Ama bizim burada dost dediğimiz bazıları inanılmaz haksız cümleler kuruyor. Pir Sultan Abdal'ın hikayesinde 'Dostun attığı gül yaralıyor bizi' diyor. Benim de itirazım var. AKP'ye kazandırmak için çalışan herkese itirazım var. İnsanlar bu haldeyken, ülke bu haldeyken, her şeyin sebebi bunlarken, onlara prim veren herkese itirazım var. Bunu yapmayın. Dünden beri içim acıyor. Ben burada belediye başkan adayıyım. Kendi adıma değil Cumhuriyet Halk Partisi adına. Benim gibi düşünen siyasetçiler ve CHP adına bunu yapmayın. Ama burada bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız başka şehirde başkaları için çalışıyor" dedi.