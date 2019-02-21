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CHP İzmir’de Menderes ilçe başkanı Turgay Güler istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Menderes İlçe Başkanı Turgay Güler, sağlık sorunları nedeniyle istifa etti.

  • İHA
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CHP’de 4 ay önce, Ahmet Pala’nın belediye başkan aday adayı olmasının ardından İlçe Başkanlığına getirilen Turgay Güler, ciddi bir hastalık nedeniyle tedavi gördüğünü, bu şartlarda örgüte faydalı olamayacağını, bu nedenle görevi bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

"ADAYIMIZA BAŞARILAR DİLİYORUM"

Güler yaptığı açıklamada, “Belediye Başkan adayımız Mustafa Kayalar’ı yürekten destekliyorum. Aramızda en küçük bir sorun dahi yaşanmadı, yaşanmaz da. Görevimden ayrılmak zorunda kalsam da elimden geldiğinde Kayalar’ın seçim kampanyasında yanında olacağımın bilinmesini isterim. Adayımıza ve örgütümüze başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yeni ilçe başkanının ise önümüzdeki günlerde seçileceği belirtildi. 

CHP seçim otobüsü, tanzim satış noktasında Barış Manço´nun şarkısını çalarak vatandaşla dalga geçti

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