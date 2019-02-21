12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3285
  • 6,0606
  • 228.463
  • 102.756
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

CHP İzmir'in önüne siyah çelenk bıraktılar

CHP'nin Buca'da Belediye Başkan adayı Suat Nezir'in yerine belediye meclis üyesi Erhan Kılıç’ın aday gösterilmesinin ardından İzmir Rumeli Balkan Platformu üyeleri, CHP İzmir İl Başkanlığı önüne siyah çelenk bırakarak tepkilerini dile getirdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin Buca kavgası devam ediyor. İzmir’in Buca ilçesinde belediye başkan adaylığı geri çekilen Suat Nezir’i destekleyen 4 federasyon ve 58 Balkan derneğinin oluşturduğu İzmir Rumeli Balkan Platformuna bağlı bir grup, il başkanlığına siyah çelenk bırakarak duruma tepki gösterdi.

KILIÇDAROĞLU, NEZİR'İ AÇIKLAMIŞTI

Grup adına basın açıklaması yapan İzmir Balkan Dernekleri Federasyon Başkanı Vahap Savaşan, Suat Nezir’in yanında olduklarını söyledi. Sebepsiz bir şekilde Nezir’in adaylığının geri çekildiğini savunan Savaşan, “Suat Nezir bu onurlu görevi kabul ettikten sonra maddi-manevi hiçbir şeyden kaçınmayarak çalışmaya başladı. Kemal Kılıçdaroğlu da aday tanıtım toplantısında Nezir’in adaylığını tekrar açıkladı. Ancak ne var ki genel merkez Suat Nezir’in adaylığını sebepsiz hiçe saydı” ifadelerini kullandı.

"TEK ADAYIMIZ NEZİR"

Kararın değişmemesi durumunda CHP’nin zarar göreceğini söyleyen Savaşan, “Türk siyaset tarihinde bugüne kadar böyle bir olay görülmemiştir. Ayak oyunlarıyla yapılan bu aday değişimini onurlu bulmuyoruz. Bu karar hepimizde çok derin bir yara açtı. Bu karar bir Balkanlı olan Ulu Önder Atatürk’ün partisine de ciddi bir zarar verecektir. Bu yanlıştan dönülmediği takdirde telafisi mümkün olmayan kayıplar yaşanacaktır. Derhal bu yanlıştan dönülmesini bekliyoruz. Tek ve vazgeçilmez adayımız Suat Nezir’dir” dedi. 

Varank´ın gençlerle buluşmasına Başkan Erdoğan telefonla bağlandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

CHP İzmir'in önüne siyah çelenk bıraktılar

CHP İzmir'in önüne siyah çelenk bıraktılar

Ay'da su üretmenin formülü bulundu

Ay'da su üretmenin formülü bulundu

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal TBMM'de yemin etti

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal TBMM'de yemin etti

Milli SİHA'dan büyük başarı! Eksi 17 derecede tam isabet

Milli SİHA'dan büyük başarı! Eksi 17 derecede tam isabet

FETÖ, CHP ve HDP'li vekilleri böyle yönlendirmeye çalışmış

FETÖ, CHP ve HDP'li vekilleri böyle yönlendirmeye çalışmış

Komşu karıştı: Göstericiler bakanlığı bastı

Komşu karıştı: Göstericiler bakanlığı bastı

Sular ısınıyor! Füzesavar gemisi Karadeniz'e girdi

Sular ısınıyor! Füzesavar gemisi Karadeniz'e girdi
 

POPÜLER HABERLER

Türkiye, Bağdat´taki Geylani ve İmam-ı Azam külliyelerini restore ettiriyor

Türkiye, Bağdat´taki Geylani ve İmam-ı Azam külliyelerini restore ettiriyor

TSK'dan gövde gösterisi, bir ilk yaşandı

TSK'dan gövde gösterisi, bir ilk yaşandı

Asgari ücretlilere müjde

Asgari ücretlilere müjde

Rusya: NATO ile savaş halinde nükleer silahlara başvurabiliriz

Rusya: NATO ile savaş halinde nükleer silahlara başvurabiliriz

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA