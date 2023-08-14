CHP kongresinde Eren Erdem krizi! ''CHP hiçbir zaman iktidar yüzü göremeyecek''

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP'de sular durulmadı. Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' çıkışı ile birlikte parti içinde kriz yaşandı. Bir yandan da kongre takvimi işlemeye başladı.

Delege seçimlerinde Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verenler arasında adeta soğuk savaş vardı. Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Silivri, Avcılar ve Bakırköy'de yapılan ilçe kongrelerinde ilginç gelişmeler yaşandı.

Kongrede sadece Bakırköy'ün ilçe başkanı değişirken Bakırköy'ün mevcut İlçe Başkanı Celal Sevinç seçime katılmadı. Yerine Gizem Başaran Arslan kazandı.

BAKIRKÖY'DE SÜRPRİZ GELİŞME!

CHP'nin İstanbul'daki kalelerinden biri olarak gösterilen Bakırköy'de sürpriz bir gelişme daha yaşandı.

2014'ten bu yana Bakırköy Belediye Başkanlığı yapan ve son dönemde Ekrem İmamoğlu'na karşı sert açıklamalarda bulunan Bülent Kerimoğlu, yapılan delege seçimlerini kazanamadı. CHP'de, Kerimoğlu'nun üstünün çizildiği iddiaları ortaya atıldı.

HASAN AKGÜN'ÜN DE ÜZERİ ÇİZİLDİ!



Bir diğer sürpriz gelişme ise Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün tarafında yaşandı. Büyükçekmece'de Belediye Başkanı Hasan Akgün de delege olamayan CHP'li isimler arasında yer aldı. Bu gelişmeler üzerine 29 yıldır belediye başkanı olan Hasan Akgün'ün de 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerinde aday gösterilmeyeceği iddiası ortaya atıldı...

KONGREYİ KARIŞTIRAN SÖZLER



CHP Çekmeköy Belediye Meclis Üyesi Özgür Kip, Eren Erdem'in Divan Başkanlığını yaptığı Çekmeköy Kongresi'nde söz aldı.

Özgür Kip, konuşmasında Eren Erdem'i hedef aldı. Erdem'e "Varlığını adil değil" diyerek çıkıştı...

VARLIĞINIZ ADİL DEĞİL



"Sizin varlığınız adil değil. Biraz daha sert konuşayım sizin varlığınız benim için meşru değil. Siz bu örgütten onay almış bir kişi değilsiniz.

Siz kurultaya giderken atanmış bir MYK üyesisiniz. Dolayısıyla bakın size söylüyorum sayın örgüt, bu partinin sokağını bilmeyen, külünü yutmayan, içimizden çıkanları seçtirmeyecekseniz CHP hiçbir zaman iktidar yüzü göremeyecektir" ifadelerini kullandı.

