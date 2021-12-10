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Politika

CHP ''Kürdistan'' skandalına sessiz kaldı

HDP'li Nusrettin Maçin, İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken, “Kürdistan'a özgürlük şiarıyla iktidara geleceğiz” ifadesini kullandı. Maçin'e 3 birleşim Genel Kurul'a katılmama cezası verildi. Ancak CHP oylamada kabul ya da ret oyu kullanmadı.

10 Aralık 2021 Cuma 07:24 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 07:24
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HDP'li Nusrettin Maçin'e "Kürdistan'a özgürlük şiarıyla iktidara geleceğiz" sözleri nedeniyle 3 birleşim Genel Kurul'a katılmama cezası verilirken, CHP yapılan oylamada el kaldırmadı.

CHP ve HDP'li milletvekillerinin provoke ettiği bütçe görüşmelerinin İçişleri Bakanlığı ayağında gerginlik AK Parti ve CHP'liler arasında yumruklu kavgaya dönüşürken, CHP-HDP yakınlaşması oylamaya yansıdı.

Görüşmelerde HDP adına söz alan Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'in konuşması sırasında "Geleceği biz inşa edeceğiz. Kürdistan'a özgürlük şiarıyla iktidara geleceğiz" ifadesini kullanması tepkilere neden oldu. AK Parti'li vekiller "Neyin propagandasını yapıyorsun? Türkiye Cumhuriyeti devletini bölmeye çalışıyor, müdahale edin" tepkisini gösterdi.

HDP'li Nusrettin Maçin

CHP EL KALDIRMADI

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, HDP'li Maçin'in bu ifadesinin, Meclis iç tüzüğündeki "Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü esasında Anayasa'da düzenlenen idari yapısına aykırı tanımlamalar yapma" hükmü kapsamında olduğundan Meclis'ten geçici olarak çıkarma cezasını gerektirdiğini bildirdi. Bilgiç, Maçin'e Meclis'ten 3 birleşim çıkarma cezası verilmesini oylamaya sundu. Ceza verilmesinin oy çokluğuyla kabul edilmesinin ardından Bilgiç, Maçin'in Genel Kurul'dan ayrılmasını istedi. Öte yandan HDP'nin siyasi ortağı CHP'nin oylamada ne kabul ne ret anlamında oy kullanmadığı görüldü.

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