CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde saat 11.10'da toplandı.

Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi (PM) toplantısına başkanlık etti.

MYK ve PM gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Sarı, toplantılarda ülke ve parti gündemini değerlendirdiklerini söyledi.

36. NATO Zirvesi'ni, "Son zamanların en önemli NATO Zirvesi" olarak nitelendiren Sarı, Zirve'nin, Türkiye'nin orta ve uzun vadede dünyanın güvenlik mimarisindeki pozisyonu açısından önemine işaret etti.

Olağanüstü kurultay yapılması için delegelerden gelen imzaların değerlendirmesinin hala devam ettiğini belirten Sarı, "Eylülün ilk haftasından başlayarak olağan kongre sürecini başlatıyoruz. İlçe ve il kongrelerine ait takvim ayrıntılarını da önümüzdeki günlerde paylaşacağız." diye konuştu.

"İL BİNALARINDA KARŞILAŞTIĞIMIZ OLAYLARI KABUL ETMİYORUZ"

CHP Sözcüsü Sarı, konuşmasının devamında, parti içi meselelerle ilgili MYK'de aldıkları kararları paylaştı.

Kayseri il örgütünün, il disiplin kurulunun ve il başkanının feshedilerek disipline sevk edildiğini, mevcut il başkanının yerine Okan Marzıoğlu'nun görevlendirildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Antalya il yönetimimizi yönetimiyle beraber görevden almış bulunuyoruz. Onun yerine önceki dönem ilçe başkanlarımızdan Hasan Şahin'i il başkanı olarak atamış bulunuyoruz. CHP'nin il binalarında alınan kararlar çerçevesinde karşılaştığımız olayları hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. CHP'nin kurumsallığına yakışmıyor. Dolayısıyla birlik beraberlik içinde alınan kararlar ve kurumsal kimliğimize uygun hareket edilmesini tüm arkadaşlarımıza salık veriyoruz. CHP'nin kimliğine yakışmayan eylem ve davranışları yakından takip ediyoruz. Sayın Özgür Özel'in fotoğrafları indirildikten sonra hiç hoş olmayan, onu rencide edici şekildeki görüntüleri de kabul etmediğimizi, bu işlemleri yapanların uyarılıp disiplin işlemlerinin başlatılmasını kararlaştırılmış bulunuyoruz."