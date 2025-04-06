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Politika

CHP kurultayında büyük kavga! Berhan Şimşek, Özgür Özel'le tartıştı

CHP kurultayında genel başkan adayı olmak isteyen Berhan Şimşek, başvuru saatini 5 dakika ile kaçırdığı iddiasıyla adaylıktan düşürüldü. Duruma tepki gösteren Berhan Şimşek, kameralar önünde Özgür Özel ile tartıştı. Tepkisini salon dışında da dile getiren Şimşek, 'Ben duvarlara CHP yazarken, Özgür Özel tablalı don giyiyor, kısa pantolonla geziyordu' dedi.

HABER MERKEZİ6 Nisan 2025 Pazar 13:36 - Güncelleme:
CHP kurultayında büyük kavga! Berhan Şimşek, Özgür Özel'le tartıştı
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CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı gerginliklerle başladı.

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kurultaya dakikalar kala "Burada detaylarını ifade etmeyeceğim gerekçelerle adaylık iddiamı sürdürmeme kararı aldım" sözleriyle CHP Genel Başkanlığına adaylığından çekilirken Berhan Şimşek ise adaylık için yeterli imzayı toplayamadı.

Berhan Şimşek, başvuru saatini 5 dakika ile kaçırdığı iddiasıyla adaylığının düşürülmesine sert tepki gösterdi. Kameralar önünde Özgür Özel ile tartışan Şimşek'in "Ayıptır" dediği duyuldu.

Özel'in Şimşek'i sakinleştirmek için kollarından tuttuğu görüldü.

Kurultay salonu dışında basın mensuplarına konuşan Şimşek, yeterli delege imzasına ulaştığını ancak 5 dakika geciktiği için aday olamadığını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki gösteren Şimşek, "Hızlandırılmış kurultay yaptılar, CHP kimsenin holdingi değildir. Ben duvarlara CHP yazarken, Özgür Özel tablalı don giyiyor, kısa pantolonla geziyordu. Bazı basın organlarında imzayı bulamadığımız söyleniyor. Görmek isteyenler beni telefonumdan arayabilir, 97 imzayı kendilerine takdim ederim teşekkür kamuoyunun dikkatine" ifadelerini kullandı.

Kurultayın kapıları delegelere kapandı

Özel'in kurultaydaki sözlerine tepki

Ümit Uysal adaylıktan çekildi

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