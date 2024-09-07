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  • CHP kurultayında gergin anlar! Mansur Yavaş kürsüde isyan etti
Politika

CHP kurultayında gergin anlar! Mansur Yavaş kürsüde isyan etti

CHP'nin bugün gerçekleştirdiği tüzük kurultayında gergin anlar yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurultayın ikinci gününde partililere seslendi. İmamoğlu'nun ardından kürsüye çıkan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ise konuşma yapacağı bilgisinin kendisine yalnızca 1 saat önce iletildiğini söyleyerek kendi partisine isyan etti.

Star Gazetesi7 Eylül 2024 Cumartesi 16:48 - Güncelleme:
CHP kurultayında gergin anlar! Mansur Yavaş kürsüde isyan etti
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Ankara'da ATO Congresium'da yapılan kurultayda, başkanlarının konuşmasına ilişkin gerilim yaşandı. Yavaş, konuşma yapacağı bilgisinin kendisine 1 saat önce iletildiğini söyleyerek kürsüden sitem etti.

Yavaş konuşmasında, "Polemik çıkarmak istemiyorum ama Ekrem Başkanımın konuşması gibi bir sizlere konuşma yapmak isterdim. Ama maalesef, bir saat önce bana telefon açıp siz de konuşun dendi. Ama en azından bir gece öncesinden prompterde hazırlayarak biz de bir konuşma hazırlayabilirdik. Biz de Türkiye'nin tamamına bir mesaj verebilirdik" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU VE ÖZEL SOLUĞU YENİDEN KÜRSÜDE ALDI

Yavaş'ın sitem dolu konuşması biter bitmez CHP lideri Özel, İmamoğlu ve diğer belediye başkanları, soluğu kürsüde aldı.

İmamoğlu, yaşananlardan ötürü uzun süre Yavaş'ın gönlünü almaya çalışırken, konu hakkında bir suçu olmadığını ifade etmeye çalıştı. Özel ise aksaklığın sebebinin kendisinden kaynaklandığını belirterek, ABB Başkanı Yavaş'tan özür diledi.

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