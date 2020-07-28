CHP kurultayında MYK şoku: 4 isme vize çıkmadı

28 Temmuz 2020 Salı 08:24 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 08:24

CHP'nin 37. olağan büyük kurultayının ikinci gününde yapılan Parti Meclisi seçimlerinde 'MYK' sürprizi yaşandı. Delegeler büyük bir sürprize imza atarak MYK üyeleri Tuncay Özkan, Ahmet Ünal Çeviköz ve Yıldırım Kaya'ya PM için vize vermedi, Aykut Erdoğdu ise kadın ve gençlik kotasına takılarak yedek üye oldu. CHP PM seçimlerinde en çok oyu 982 ile parti sözcüsü Faik Öztrak alırken Kurultay öncesi işbirliği arayışları sonuçsuz kalan muhalifler PM seçimlerinde beklenen başarıyı gösteremedi. Sabah'ın haberine göre, CHP kurultayında asıl sürpriz ise Parti Meclisi seçimlerinde yaşandı. Mevcut MYK'daki 4 isim delegeden çizik yiyerek PM'ye giremedi. Bu isimler arasında ise adı CHP'li belediyelere asansör pazarladığı iddialarıyla gündeme gelen, Tuncay Özkan da yer aldı.