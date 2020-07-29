CHP kurultayındaki paralel listenin sahibi belli oldu

29 Temmuz 2020 Çarşamba 08:53 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 08:53

CHP 37. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun PM Anahtar Listesi'ni sahtekarlığa karşı hologramlı kağıda bastırılmasının nedeninin ‘paralel listeler' olduğu ortaya çıktı.

Listelerden biri de İstanbul İl Başkanlığı tarafından hazırlandı. Akşam, CHP Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan, Ünal Çeviköz, Yıldırım Kaya ve Aykut Erdoğdu’nun listede isimlerinin çizilmesinin arka planında İstanbul İl Başkanlığı’nın bulunduğunu gündeme taşımıştı. Sonuçların açıklanmasının ardından, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun talimatıyla, farklı isimlerin yer aldığı ‘Hedef İktidar’ başlıklı ikinci bir PM Anahtar Listesi’nin hazırlandığı, çizilen isimlerin bu listede yer almadığı ortaya çıktı.

İl Başkanlığı kaynakları, listeyi doğrularken, Kaftancıoğlu’nun talimatıyla özellikle Tuncay Özkan ve Yıldırım Kaya’nın Kılıçdaroğlu’nun listesinden çizilmesi için çaba gösterildiğini, Gürsel Tekin’in de aralarında olduğu başka isimlerin de PM’ye girmemesi için kulis yapıldığını, düşük oy alan ve kontenjana takılan isimlerle, İstanbul Örgütü’nün listesinde olmayan isimlerin karşılaştırılmasıyla durumun anlaşılabileceğini belirttiler. Kaftancıoğlu’nun listesinde olmayan Ünal Çeviköz, Aykut Erdoğdu, Sezgin Tanrıkulu ve Akif Hamzaçebi de PM dışında kaldı; listedeki Gaye Usluer ve Müslim Sarı ise Kılıçdaroğlu’nun listesini delerek PM’ye girdi. CHP kaynaklarına göre, paralel liste Oğuz Kaan Salıcı ve Canan Kaftancıoğlu tarafından, Kılıçdaroğlu’nun listesi açıklandıktan sonra hazırlandı.