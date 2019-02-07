CHP, Maltepe örgütü Ali Kılıç'ın adaylığı sonrası topluca istifa etti

Star.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre, Ali Kılıç'ın yeniden aday gösterilmesi Maltepe CHP'de infiale neden oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Maltepe'de İlçe Başkanı Engin Özkan, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve tüm mahalle temsilcileri aday gösterilen Ali Kılıç'a tepkisini ortaya koymak için topluca istifa etti.

İSTİFA EDERKEN, KILIÇDAROĞLU'NA İNÖNÜ SÖZÜYLE GÖNDERME YAPTI

Tüm yönetimi ile birlikte istifa eden CHP Maltepe Başkanı Özkan, "İsmet İnönü’nün meşhur sözü ile veda ediyorum ‘Bir memlekette, namuslular, namussuzlar kadar cesur olmadıkça, o memlekette kurtuluş yoktur'’ dediği bilgisine ulaşıldı.