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Politika

CHP PM üyesi İlhan Cihaner, CHP Genel Başkan adaylığını açıkladı

CHP Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner CHP Genel Başkan adayı oldu.

23 Temmuz 2020 Perşembe 09:52 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 10:38
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CHP Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner, CHP Genel Başkan adaylığını açıkladı.

Parti içi demokrasinin güçlenmesine ihtiyaç olduğunu belirten Cihaner, düzenlediği basın toplantısında, "Geçmişe değil geleceğe dönmek için kurultay dedik. Parti içi demokrasinin güçlenmesine ihtiyaç var. Liderin seçtiği değil, üyelerin seçtiği Parti Meclisi'ne ihtiyacımız var. Bizler partimizin demokratik bir örgütle yönetim anlayışı ile çağdaş ve sol bir siyasetle başarıyla ulaşabileceğimize inanıyoruz. Bu nedenle CHP Genel Başkanlığı'na aday oldum. Önce partimizi, sonra ülkemizi sonra da dünyayı değiştirmeye talibiz. Asıl ihtiyacımız olan cesaret." ifadelerini kullandı.

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